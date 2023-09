Solitaire du Figaro : un vendéen et une bauloise à surveiller de près

La 2ᵉ étape de la Solitaire du Figaro à la voile part ce dimanche de Kinsale en Irlande en direction de Morlaix. Au classement général, le méditerranéen Benoît Tuduri 29 ans, désormais basé à St-Gilles-Croix-de-Vie, et élève du Team Vendée formation, est en tête des bizuths après sa victoire surprise dans la 1ʳᵉ étape jeudi 31 août. Au général, il a été rétrogradé à la 4ᵉ place par le jury suite à une pénalité liée à une règle technique non respectée. Idem pour la bauloise Julie Simon également bizuth, et passée de la 3ᵉ à la 17ᵉ place. Les skippers sont attendus autour du jeudi 7 septembre dans la baie de Morlaix. L'arrivée finale de cette solitaire 2023 se jugera au terme de la 3ᵉ étape, à Piriac-sur-Mer à partir du 13 septembre.

ⓘ Publicité

Benoît Tuduri à son arrivée victorieuse à Kinsale - Solitaire du Figaro