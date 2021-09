Solitaire du Figaro : victoire finale de Pierre Quiroga à Saint-Nazaire

Au terme d'un "duel haletant", c'est le skipper marseillais Pierre Quiroga qui remporte la 52ème édition de la Solitaire du Figaro à l'arrivée à Saint-Nazaire ce jeudi soir en 14 jours, 16 heures et 24 minutes. Il devance le Sablais Xavier Macaire de 48 minutes. Xavier Macaire qui termine aussi deuxième de la quatrième étape derrière le Nantais Pierre Leboucher.

Une Solitaire sur mon petit nuage

Les traits tirés mais un large sourire aux lèvres, Pierre Quiroga a partagé son bonheur à l'arrivée au ponton à Saint-Nazaire : "C'est plus qu'une belle Solitaire ! C'est une Solitaire incroyable, sur mon petit nuage ! Je ne m'en remets pas encore. Je pense qu'elle va rester dans mon cœur pendant un long moment. Et c'est une Solitaire surtout pleine de plaisir. Plaisir sur l'eau, plaisir de trajectoires. Et ça rend la victoire beaucoup plus belle."

Une victoire pour sa cinquième participation

À 29 ans (il a fêté son anniversaire en mer il y a 3 jours, le skipper de Macif 2019 s'impose pour sa cinquième participation à la Solitaire. Une victoire partagée avec son équipe à terre malgré la fatigue : "L'adrénaline, le petit cri de joie à l'arrivée, ça fait du bien ! Ça redonne forcément de l'énergie de voir l'équipe. J'ai Gautier qui est monté à bord, j'ai vu son sourire, il m'a raconté comment l'équipe a vécu la journée et c'est dingue quoi !"

Leboucher retardé par Lapérouse

"Chouette, ça s'est bien passé !" réagit le gagnant de la quatrième étape , le Nantais Pierre Leboucher, malgré des frayeurs : il a dû se dérouter après avoir croisé Le Lapérouse, un bateau hydrographique de la Marine nationale . "Ca ne s'est pas bien passé, je me suis dit que j'étais en train de perdre l'étape. J'ai perdu pas mal de terrain, alors je voulais faire un coup. Quand on a passé Penmarc'h, je voulais passer entre Belle Île et Quiberon, mais je ne l'ai pas fait, parce que je trouvais que c'était un peu risqué. J'ai quand même été retourné faire un coup à Belle Île, ça m'a permis de repasser devant, de pas grand'chose... Le petit coup qui fait plaisir à la fin".

Un vainqueur d'étape, même pas fatigué ! "On a eu des conditions sur le retour assez clémentes, où le pilote barrait plutôt bien, en style petits alizés 10-12 nœuds. On a eu le chance de ne pas voir le Fastnet, il faisait noir, dans la brume, on ne voyait que le halo ! Après la pluie et le brouillard de l'Irlande, on a eu le droit au beau temps breton !"