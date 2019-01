Spindrift annonce son départ de Brest dans les prochaines 24h pour le Trophée Jules Verne

Le maxi-trimaran de l'équipe de course au large Spindrift, ex Banque Pop V, un temps détenteur du trophée Jules Verne avec à l'époque Loïck Peyron comme chef de bord

Brest, France

En stand-by depuis le mois de novembre à Brest au port du Château, l'équipage de Spindrift frémit depuis quelques jours. La météo n'a pas offert beaucoup de fenêtre jusque-là, mais celle-ci pourrait y ressembler ! D'après Yann Guichard, le maxi trimaran peut larguer les amarres demain après-midi pour un départ dans la nuit de mardi à mercredi entre minuit et 3h du matin. Guichard et son équipage de 11 hommes espèrent franchir l'équateur en 5 jours environ.

Joyon, en mode commando

Le trophée Jules Verne est actuellement entre les mains de Francis Joyon et de son équipe-commando embarquée sur IDEC Sport à l'hiver 2016-2017. En 40 jours et 23 heures, cette bande de copains avait tourné autour du globe plus vite que tous leurs prédécesseurs. Le "challenger officiel" de la bande à Joyon, c'est donc Spindrift.

74 days waiting for a first chance of a weather window to start the record attempt. Fingers crossed it will be a good one! @yannguichardhttps://t.co/ZYQYGq1gU1 — Dona Bertarelli (@DBPhilanthropy) January 13, 2019

Spindrift, la puissance du géant

Plus grand, théoriquement plus puissant, mais aussi plus lourd et nécessitant plus de membres d'équipage, Spindrift est un monstre de la taille au-dessus. Un géant de 40m de long, un temps lui aussi détenteur du Trophée Jules Verne. Avec Loïck Peyron dans le rôle du capitaine, l'ex-Banque Pop V avait fait tomber le chrono à 45 jours et 13h. Mais. Joyon a mis plus de 4 jours dans les lunettes à ce chrono.

Passer en-dessous des 40 jours ?

Sauf qu'en voile comme ailleurs, les records sont faits pour être battus, et Yann Guichard en est persuadé, son Spindrift a le potentiel pour être le premier à passer en-dessous des 40 jours. Il doit de toute façon viser ce genre de temps de passage très ambitieux pour espérer effacer la marque d'IDEC. Une minute suffirait pour entrer dans le livre des records. A vos marques ?