Sportif de l'année 2019 : Clément Bourgeois, l'as de la planche à voile en Mayenne

Qui sera le sportif mayennais de l'année 2019 ? Vous pouvez voter jusqu'au 7 janvier sur le site internet du département. Toute cette semaine, France Bleu Mayenne vous dresse le portrait des six sportifs nominés dans la catégorie "Sportif de l'année".

Département Mayenne, France

Pratiquer la planche à voile en Mayenne n'est pas si incongru que cela. Clément Bourgeois, 22 ans, en sait quelque chose. Le natif de Mayenne a commencé dès l'âge de 7 ans dans le nord du département, grâce à sa sœur qui s'adonnait à la voile scolaire. "Elle en revenait toujours enchanté" explique le garçon. "J'avais envie d'essayer et j'ai vraiment accroché" poursuit-il. L'aventure commence donc à Ambrières-les-Vallées et à certaines périodes de l'année car en hiver la pratique se compliquait évidemment. "Je faisais d'autres sports. Du football, du ping-pong par exemple".

En équipe de France

L'année 2019 a été riche de performances et de voyages pour celui qui est aussi étudiant en école d'ingénieur à Brest. En juin, il termine 12e de la finale des World Cup Series à Marseille, 15e des championnats du monde en Italie sur le lac de Garde et surtout 3e des championnats de France à Quiberon. Cette dernière performance lui a permis d'intégrer l'équipe de France de planche à voile. Clément Bourgeois a donc un nouveau statut à assumer. "C'est une petite récompense des efforts mais il faut s'entraîner encore plus fort. Oui c'est une nouvelle envergure, mais cela ne change pas grand-chose à la façon dont je m'entraîne. Je vais changer d'entraîneur en revanche" explique Clément Bourgeois.

Avec le Mayennais, l'équipe de France est donc composée maintenant de quatre coureurs. Clément Bourgeois s’aguerrira aux côtés de Pierre Lecoq notamment, 3e des championnats du monde. "C'est encore plus boostant" déclare-t-il. La jeune est belle carrière du coureur mayennais révèle une véritable montée en puissance. En 2020, Clément Bourgeois participera aux championnats du monde au mois de février en Nouvelle-Zélande, avant pourquoi pas de participer aux Jeux Olympiques 2024 en France dans la catégorie RS:X.

Si vous souhaitez voter pour "le Sportif de l'année 2019", rendez-vous sur le site internet du département de la Mayenne. Clôture des votes le 7 janvier prochain avant la cérémonie du 24 janvier. Le trophée a été créé par l'artiste mayennais Alain Goisbault.