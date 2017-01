Suivez en direct l'arrivée du Vendée Globe sur francebleu.fr

Des milliers de spectateurs sont attendus jeudi le long du chenal des Sables d’Olonne et sur le Village officiel pour accueillir le vainqueur du Vendée Globe. Une arrivée à suivre en direct sur francebleu.fr.

Armel Le Cléac'h ? Alex Thomson ? L'un des deux marins sera le premier à passer la ligne d'arrivée du Vendée Globe jeudi.

L'arrivée du premier skipper est prévue entre 16h et 20h. Il faudra compter environ quatre heures de plus pour le second.

Compte tenu des horaires de marées, le vainqueur de l' Everest des mers ne pourra remonter le chenal des Sables qu'après 18h.

Des milliers de spectateurs seront massés tout le long du chenal pour applaudir les marins. Les conditions météo aux Sables d'Olonne seront particulièrement rudes. La vague de froid qui fait grelotter la France depuis deux jours va encore se renforcer sur la Vendée jeudi. Il faut s'attendre à des températures de -3°C ou -4°C avec un ressenti à -10°C ou -12°C.

Si vous êtes aux Sables d'Olonne, vous pourrez assister en direct à l'arrivée du premier skipper sur un écran géant.

Une arrivée à suivre également sur francebleu.fr et sur les réseaux sociaux.

