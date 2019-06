Suivre la 3e étape de la Solitaire du Figaro au départ de Roscoff en Baie de Morlaix

Roscoff, France

La Solitaire du Figaro repart de Roscoff ce dimanche à14h. 46 marins reprennent le large, pour une grande boucle dans la Manche et en mer d’Iroise. Départ de Roscoff, ensuite un tour dans la baie du Mont Saint-Michel, avec passage devant Granville puis les côtes anglaises, et la pointe Bretagne avant de revenir sur Roscoff.

Parcours en Baie

Au départ demain à 14h, les figaristes vont réaliser un parcours dans la Baie de Morlaix, avant de prendre le large et de quitter les côtes finistériennes pour aller dans l'Est.

Le schéma du parcours en Baie de Morlaix ce dimanche - La Solitaire du Figaro

Un bateau manque à l'appel

46 sur 47 : un des skippers reste à quai, parce que son bateau est toujours en réparation, il s'agit de Gildas Morvan. Son figaro a talonné lors de la première manche, il est encore en réparation.

Au classement général, Yoann Richomme (Hellowork/le télégramme) est en tête avec 2h17 d’avance sur Pierre Le Boucher (Guyot) et 2h28 sur Armel Le Cléac’h. 4e, en embuscade, Eric Péron (French Touch) pourrait aussi représenter une surprise.

Yann Eliès, (Saint-Michel) attend cette 3e étape impatiemment et récite tous les coins qu’il connaît bien sur le littoral des Côtes d’Armor... C'est son terrain de jeu, il le connaît par cœur.

"Les passages de Bréhat, des Héaux de Bréhat, passage de kerpont. Bon, c'est sûr qu'on va passer par des endroits que je connais mais attention il va falloir être prudent, on s'est rendu compte qu'avec ces bateaux-là on ne peut vraiment pas toucher les cailloux. On a bien vu que Gildas Morvan a été contraint à l'abandon après avoir talonné. La base, c'est quand même de ne pas les toucher pour finir la course".

Michel Desjoyeaux (Lumibird), 9e au général attend la suite de l’épreuve pour se refaire.

"Si on voit une hiérarchie se dessiner à l'issue de la 2e étape, on voit aussi qu'avec la météo qui s'annonce et le parcours de la troisième, qu'il peut encore se passer beaucoup de choses. Ceux qui sont devant doivent être contents d'y être, mais il y a encore beaucoup d'opportunités pour tout le monde. On a déjà vu dans la 2e un retour dans le top ten de certains qui avaient pris cher dans la première étape. C'est un classement au temps, et il faut sauver sa peau !"

La ministre des sports sur place ce dimanche

La ministre des sports, Roxanna Maracineanu est présente ce dimanche sur le port du Bloscon. Elle visite le village puis assiste au départ à bord d'une vedette avec des représentants de la CCI de Morlaix.