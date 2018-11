Saint-Malo, France

L'océan est saturé de plastique, d'eaux polluées, de déchets. Ses habitats sont détruits, les poissons pillés, pourtant, c'est un trésor qu'il faut préserver. L'océan est un Bien commun de l'Humanité. C'est le sens de Ocean As Common, la campagne de sensibilisation portée par Catherine Chabaud.

La navigatrice, ex-déléguée à la mer et au littoral auprès de Ségolène Royal et de Nicolas Hulot, profite de la Route de Route du Rhum pour sensibiliser le grand public à la protection de la planète.

Sur cette Route du Rhum le bateau "Formatives Network" skippé par Jean-Marie Patier est l’ambassadeur de cet appel pour la préservation des océans. Le navigateur breton âgé de 52 ans a entièrement remis à neuf "Le Cigare Rouge", un voilier emblématique lancé en 1991 qui a notamment à son actif cinq tours du monde.

Formatives Network, le rhum mono de Jean-Marie Patier - Thierry Martinez

Un autre skipper est très engagé dans la préservation des océans. C'est le cas de Stéphane le Diraison. Le marin de 42 ans a déjà participé à l'aventure de la Route du Rhum en 2014.

Stéphane le Diraison - A.Courcoux

Sur la Route du Rhum, Eric Bellion veut promouvoir la différence

Le skipper concarnois de 42 ans Eric Bellion participe à l'aventure de cette transatlantique à la voile à bord d'Ahoy, une goélette de 21 m qui porte les couleurs de son association, Comme un seul homme. Le marin a déjà participé au dernier Vendée Globe. Lors de cette édition, il s'est filmé tous les jours, pendant ses 99 jours de course. Une aventure qu'il raconte dans son film "Comme un seul homme".

Pour la Route du Rhum, Eric Bellion veut continuer à expérimenter la différence, et montrer comment elle peut être une force. Il veut prendre son temps. "Ce qui m'intéresse" raconte ce marin, grand amateur des grandes épopées, "c'est d'explorer toutes les manières de naviguer. Pour moi la notion d'harmonie est bien plus belle que celle de la performance, car elle est bien plus dure à atteindre". Et pour montrer la différence, le skipper a conclu un partenariat originale avec Emmaus. Le mouvement solidaire est le partenaire dressing et déco de "Comme un seul homme". Une façon de promouvoir solidarité et écologie.