The Transat au menu 2020 du skipper Kito de Pavant

Hérault, France

Kito de Pavant a présenté il y a quelques jours son programme 2020 au restaurant la Réserve Rimbaud, à Montpellier (Hérault) en présence de ses nombreux sponsors et soutiens engagés dans cette aventure Made in Midi depuis 2013.

"Nous avons créé cette dynamique dans le but de garder et développer des projets de course au large en Méditerranée, pour que les entreprises de la région puissent bénéficier des vertus de cette discipline sportive. Depuis sept ans, nous réussissons le pari de réunir les marins, les collectivités et des entreprises de secteurs très différents" a commencé le navigateur pour qui l'année 2019 a été compliquée ( mât cassé juste avant le départ de la Transat Jacques Vabre) mais il en faut plus pour décourager le skipper héraultais. Un nouveau mât a été livré en décembre et le bateau qui est basé à Port Camargue (Gard) est presque prêt à naviguer.

Un programme au fort accent nord-américain

A 58 ans, l'envie de naviguer est toujours là et le team Made in Midi a concocté un programme insolite pour le printemps et l'été prochain. Le 10 mai, Kito de Pavant sera au départ de The Transat CIC, ex Transat anglaise, première course au large en solitaire qui a façonné des légendes comme Eric Tabarly et Alain Colas. Class40, Multi50, IMOCA et Ultimes s’élanceront sur un parcours de 3500 milles (5600 km) entre Brest et Charleston (Caroline du Sud, EU), face aux vents dominants.

Le 12 juillet, c’est de Québec, au Canada, que la flotte de la Transat Québec Saint-Malo cette fois entamera la descente du magnifique fleuve Saint-Laurent avant de mettre le cap sur la Bretagne. Entre temps, le mois de juin sera dédié à l’Atlantic Cup, une course au large en double entre Charleston, New York et Portland, qui propose également des parcours côtiers devant les villes escales.

Ce sera une première sur The Transat , la transat originelle . Une course très difficile contre les vents, les courants, dans le brouillard, le froid et au milieu des icebergs, confie Kito de Pavant

Embarquer dans l'aventure Made in Midi

Pour boucler son budget, Kito de Pavant cherche de nouveaux partenaires. Il compte déjà dans ses soutiens la région Occitanie, des entreprises comme EolMed ou VOGO groupe montpelliérain qui propose des solutions audio et vidéo innovantes de live et replay sur les événements sportifs et culturels

"Kito nous fait vivre des choses exceptionnelles, raconte Christophe Carniel, Président Directeur Général de VOGO. Nous partageons les mêmes valeurs d’engagement, de performance, de proximité, de respect, des valeurs cultivées au sein de ma propre entreprise. Il est aussi un ambassadeur de notre Région en France et à l’international et nous avons tenu à accompagner un sportif de haut niveau qui a un ancrage territorial fort. VOGO (je vogue en italien) se développe dans différents domaines. Notre lien avec Kito crée des synergies au niveau de notre activité et nous permet d’élargir notre réseau dans le domaine du sport."

Entre août et septembre, Kito de Pavant embarquera sur son bateau les salariés des entreprises partenaires pour des sorties découverte de la voile en Méditerranée, comme il le fait déjà depuis plusieurs années.