VIDÉOS - Thomas Coville, invité de Stade Bleu : "J'ai construit ce record sur une succession de petites victoires"

Le navigateur Thomas Coville vient de pulvériser le record du tour du monde à la voile en solitaire. Au micro de Stade Bleu, le skippeur héroïque raconte les difficultés qu'il a surmontées et sa joie de passer la ligne d'arrivée. Une émission à retrouver en intégralité ce dimanche 8 janvier à 19h.

La cinquième tentative fut la bonne : le navigateur Thomas Coville a battu très largement le record du tour du monde à la voile en solitaire le 25 décembre dernier (avec plus de 8 jours d'avance). Après 49 jours, trois heures et sept minutes de traversée, le skippeur, épuisé, a été accueilli en héros à Brest. C'est un homme heureux et comblé qui se présente au micro de Jacques Vendroux pour l'émission Stade Bleu. Un entretien à retrouver en intégralité sur notre antenne, ce dimanche 8 janvier aux alentours de 19h.

L'histoire et le parcours de Thomas Coville furent pourtant semés d’embûches et de déconvenues. Après plusieurs échecs et un épisode traumatisant lors de la Route du rhum en 2014, où son multicoque heurte un cargo, le navigateur a su trouver en lui la force et les ressources nécessaires pour se relever et être là où il est aujourd'hui :

"Retrouver l'alignement entre le petit garçon que l'on était, ce que l'on est et ce que l'on veut devenir"

Thomas Coville le raconte lui-même, à propos de cet accident lors de la Route du rhum : "C'est un immeuble qui arrive, le cargo change de route, je ne le vois pas et on se percute." Il poursuit : "C'est un traumatisme semblable à celui d'un accident routier (...) il faut réussir ensuite à retrouver l'alignement entre le petit garçon que l'on était, celui qui débute la navigation, ce que l'on est et ce que l'on veut devenir." C'est le fait de retrouver cette envie, celle qui est à l'origine de tout, qui fait traverser les épreuves et les épisodes douloureux : "Une fois que l'on arrive à toucher à ça, cela devient infaillible : quand vous vous retrouvez dans des moments difficiles, au creux de grosses vagues et tout, c'est ça qui fait que vous êtes plus fort... vous savez que vous l'avez !"

"La pression de cette nature qui ne va pas s'arrêter parce que l'on a mal"

Ce tour du monde en solitaire est un exploit surhumain, pour lequel le skippeur est allé au bout de lui-même, passant de peu à côté de l'abandon, notamment à cause d'une blessure à la jambe pendant la traversée, qui s'est aggravée ensuite : "J'ai eu une infection au genou qui est allée jusqu'à toucher le liquide lymphatique". Thomas Coville explique : "Je me retrouve dans la tête d'une personne hospitalisée, je suis tout seul sur mon bateau et j'attends depuis 3 jours que l'antibiotique fasse effet mais ça ne vient toujours pas." Une épreuve terrible à surmonter pour le navigateur qui ajoute : "Je suis à environ 5 000 km de l'Australie, je ne peux pas faire demi-tour et je n'ai alors pas beaucoup d'options ni d'issues". Thomas Coville reprend : "Le doute peut alors s'installer : physiquement vous êtes altéré et vous avez la pression de cette nature qui ne va pas s'arrêter parce que vous avez mal. Là c'est dur".

Finalement, après 9 jours, une nouvelle prise d'antibiotique, et après avoir insisté auprès de son équipe pour ne pas abandonner, son état s'améliore peu à peu mais Thomas Coville n'est pas encore arrivé au bout de ses peines.

"Ce chapelet des petites victoires à été le moteur de mon exploit"

Autre problème de taille lors de la traversée de Thomas Coville : l'épisode du mât. "Je monte de nuit dans le mât à cause d'un problème technique avec ma lampe frontale. Je suis à 20m de haut, ça bouge beaucoup et là je perds ma lampe. Je suis ballotté de droite à gauche et là, pendant quelques secondes, je ne sais plus comment redescendre". Heureusement, le skippeur ne cède pas à la panique : "À ce moment-là vous êtes tout seul. L'idée vous traverse l'esprit que tout pourrait s'arrêter là. Il faut réussir à reprendre le dessus". De retour au sol, Thomas Coville a résolu son problème technique : "C'est ce que j'appelle le chapelet des petites victoires, c'est à ça que l'on se raccroche. C'est ce qui construit, instant par instant la victoire finale." Il conclut : "Se projeter sur le "49 jours, 3 heures", c'est impossible ! Par contre, ce chapelet des petites victoires , je peux dire que cela a été le moteur".

"Une avalanche d'émotions qui vous remplit"

49 jours, trois heures, sept minutes et 38 secondes. Thomas Coville vient d'exploser le record du tour du monde en solitaire. Une aventure extrême, intense que le navigateur rêve depuis qu'il est enfant : "Au moment où je passe la ligne, je veux juste que mon bateau s'arrête, que le bruit s'arrête, que la pression s'arrête...c'est vraiment un manteau lourd ! Et là je suis submergé par un sentiment d'une densité énorme ! C'est pas une joie facile, c'est une émotion qui vient de loin, de l'enfance, quelque chose de très fort mais qui est presque lourd à porter !"

Le skippeur rennais est alors en pleine introspection, en communion avec lui-même : "C'est une espèce d'avalanche qui vous remplit d'un seul coup ! Quelques secondes avant, vous aviez au contraire l'impression d'avoir tout donné et d'être complètement vidé". Thomas Coville lâche alors, dans un sourire : "C'est énorme !"