Thomas Coville signe un nouveau record de traversée de l'Atlantique à la voile

Thomas Coville traverse l'Atlantique en moins de 5 jours : 4 jours, 11 heures et 10 minutes ! Le skipper de Sodébo fait mieux que Francis Joyon qui pensait mercedi avoir pulvérisé le record.

Thomas Coville (Sodebo Ultim), auteur du record du tour du monde en solitaire il y a 7 mois, est devenu samedi le premier marin à réaliser la traversée de l'Atlantique en solo sous les 5 jours (4 j 11 h 10 min).

Plus de 15 heures de mieux que Francis Joyon !

Coville, détenteur du record du tour du monde en solitaire (49 jours), a abaissé la marque de 15 h 45 min, établie il y a seulement 3 jours par son compatriote Francis Joyon (5 j 2 h 7 min). Le navigateur de 49 ans a coupé la ligne fixée au cap Lizard (sud ouest de l'Angleterre) samedi à 17h29 GMT après avoir quitté New York mardi à 6h19 GMT.

Thomas Coville, un homme heureux - Eloi Stichelbaut

Sur les 4 dernières années, aucun marin n'avait réussi à battre ce record.

Le navigateur breton signe son 17e record en solitaire et inscrit son nom sur les tablettes de la traversée de l'Atlantique nord pour la deuxième fois. En 2008, il avait placé la marque sous les 6 jours (5 j 19 h 29 min). Le skipper de Sodébo s'était donné pour objectif il y a quelques semaines d'établir un nouveau record en moins de 5 jours. Il est monté en pression après le départ inattendu pour une tentative jeudi 6 juillet de Francis Joyon (Idec Sport).

Thomas Coville savoure son nouvel exploit

" Je suis heureux c'est l'enchainement de ce que l'on a fait cet hiver et ce record aujourd'hui me fait réaliser la progression que l'on a fait et pour un athlète c'est important Je suis très heureux pour moi et pour toute l'équipe, ce n 'était pas gagné d'avance et je suis très content " , déclarait hier Thomas Coville après avoir le cap Lizard.

Sodebo enchaîne les exploits - Eloi Stichelbaut

Depuis 12 ans, Coville et Joyon enchaînent les records

Joyon et Coville se trouvaient tous les deux à New York, à l'issue d'une course inédite entre 4 grands multicoques, les 'Ultime', reliant Saint-Nazaire à New York. Le record de la traversée de l'Atlantique nord en solitaire est une affaire de duel franco-français depuis 12 ans entre Joyon, détenteur du record du tour du monde en équipage (40 jours), et Coville.

En 2005, Joyon inscrit son nom sur les tablettes en signant une traversée en 6 j 04 h 01 min. Trois ans plus tard, Coville s'offre la marque (5 j 19 h 29 min), reprise par Joyon en 2013 (5 j 02 h 56 min).