Thomas Pesquet sur la Transat Jacques Vabre

Le Havre, France

Les arrivées de voiliers s'enchaînent dans la Marina de Salvador de Bahia au terme de la Transat Jacques Vabre. Tandis que certains bateaux -notamment la classe 40- n'arriveront qu'à partir de jeudi d'autres préparent leur retour et la remontée de l'océan Atlantique vers la France. C'est le cas d'Initiatives Coeur de Samantha Davies et Paul Meilhat arrivé 7ème au classement des Imoca. Le bateau sera ramené à bon port par Tanguy Delamotte aidé de deux autres marins aguerris et d'un invité de choix, Thomas Pesquet, parrain du bateau.

C'est une opportunité qu'on n'a pas tous les jours. Je suis un voileux du dimanche, mais pas non plus le sac de sable total j'espère Thomas Pesquet

Le reportage à Salvador de Bahia d'Yves-René Tapon Copier

Tanguy Delamotte, Samantha Davies et Thomas Pesquet © Radio France - Yves-René Tapon