Tom Laperche est le grand gagnant de la Solo Maître Coq

Le skipper de Bretagne CMB Espoir a remporté la course en 1 jour, 23 heures et 33 minutes.

C'était la première course au large en France depuis la levée du confinement. La Solo Maître Coq est remportée par le skipper de Bretagne CMB Espoir, Tom Laperche. Celui-ci est a franchi la ligne d'arrivée à 12h47.

à lire aussi Voile : la Solo Maître Coq marque le retour de la course au large et des compétitions sportives en France

1 jour, 23 heures et 33 minutes

Il a traversé les 430 miles du parcours en 1 jour, 23 heures et 33 minutes. Ils étaient 30 figaristes à partir des Sables-d'Olonne (Vendée) jeudi 25 juin pour cette 17e édition de la course. Les skippers sont notamment passés par Belle-Île-en-Mer, Yeu et Ré.

Sam Goodlich (Leyton) et Pierre Leboucher (Guyot Environnement) arrivent respectivement en 2nde et 3e position.

Initialement prévue le 13 mars, la Solo Maître Coq avait été annulée en raison de la mise en place du confinement.