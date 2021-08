Top départ pour l'ouverture du village de la Rolex Fastnet à Cherbourg-en-Cotentin

Cherbourg, ville d'arrivée inédite de cette épreuve de voile légendaire, la Rolex Fastnet c'est une course en équipage et sans escale qui a été créée en 1925 et qui se dispute tous les deux ans depuis 1995. Cette année c'est la première fois que l'arrivée se fait en France...et c'est à Cherbourg-en-Cotentin ! Quelque 400 bateaux devraient s'élancer depuis les trimarans ultimes des stars de la voile jusqu'aux voiliers de simples particuliers en passant par les Imoca du Vendée Globe ou encore les class 40. Alors la ville a mis les petits plats dans les grands et un village d'arrivée et de festivités à été monté. Il a ouvert ses portes ce samedi 7 août à 10H avant son inauguration en présence des élus à 11H. "C'est beau, ça vaut le détour, c'est inédit, exceptionnel, le village est très bien, les bateaux sont impressionnants..." les superlatifs ne manquent pas et les passionnés et curieux savourent. Bernard lui vend des jumelles sur un stand du village et il est bouche bée : "ils ont fait fort ici, c'est vraiment bien" son voisin Aranud spécialisé dans la remise en forme est ravi " ça me permet de renouer avec les clients, de rencontrer les gens, c'est en extérieur alors c'est plus facile par les temps qui courent et puis ça fait du bien."

Inauguration ce samedi matin du village de la Rolex Fastnet plage verte à Cherbourg-en-Cotentin © Radio France - Katia Lautrou

Départ demain dimanche 8 août à vivre en direct de la plage verte

Il sera possible de suivre le départ demain dimanche dès 11h30 depuis l'écran géant installé plage verte à Cherbourg (jauge limitée à 1.500 spectateurs et Pass sanitaire obligatoire). La Rolex Fasnet Race 2021 débutera elle à midi au large de l'île de Whight en Angleterre direction le célèbre rocher du Fasnet au large de l'Irlande, avant de filer vers Cherbourg, ville d'arrivée inédite de cette épreuve mythique.

Installation du village d'arrivée de la Rolex Fastnet à Cherbourg-en-Cotentin © Radio France - Katia Lautrou

Demandez le programme !

- Dimanche 8 août : à 16H concert des Chœurs des Marins du Cotentin plage verte

- Mercredi 11 et jeudi 12 août, vous pourrez prendre place à bord de l’Adèle et allez voir les navires de plus près. Les départs auront lieu à 9h, 11h, 13h et 15h depuis le quai Lawton Collins. Une inscription préalable est obligatoire.

- le spectacle aérien sera assuré vendredi 13 août à 17h par la Patrouille de France

- La remise de prix aura lieu le samedi 14 août à partir de 17h30 sur la plage verte.

Pass sanitaire obligatoire à l'entrée, sauf pour les 12 / 17 ans. Si vous n'êtes pas vaccinés, direction la place centrale, le week-end et le Salle polyvalente Chantereyne en semaine pour un dépistage sans rendez-vous !

De nombreuses animations sont prévues jusqu'au 14 août © Radio France - Katia Lautrou

Le village c'est jusqu'au 15 août