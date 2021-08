Top départ pour la Rolex Fastnet, les premiers navigateurs sont attendus ce lundi 9 août à Cherbourg

Le coup de canon a été tiré ce dimanche 8 août à 12H10 de Cowes sur l’île de Wight en Angleterre. Les 355 bateaux et les 3500 skippers ont mis le cap sur Cherbourg terre d'arrivée pour la première fois de la 49e édition de la Rolex Fastnet.

LaLe départ de la plus mythique des courses au large a donc été donné ce dimanche 8 août depuis Cowes sur l’île de Wight en Angleterre. Un départ en plusieurs vagues que le public a pu suivre en direct sur la plage verte à Cherbourg grâce à des écrans géants. Les premiers à couper la ligne ont été les monocoq Un rappel : le village est accessible uniquement sur présentation du pass sanitaire. a. Mais c'est tout le parcours qui est piégeux : d'abord il a fallu s'extraire du "Solent" ce bras de mer assez étroit de plus de 50 kms qui sépare l'île de Wight de l'Angleterre. Ensuite il y a la capricieuse mer d'Irlande puis le raz Blanchard à la pointe de la Hague très redouté des marins et que le Cotentin connaît bien. Un passage qui pourrait bien renverser le classement.

Le public a pu assister au départ depuis des écrans géants sur la plage verte à Cherbourg © Radio France - Katia Lautrou

De nombreux spectateurs sur l'île de Wight en Angleterre pour le départ - MA PWpictures-530

Des consignes de sécurité à respecter à l'arrivée à Cherbourg

Le skipper rochelais Yannick Bestaven, vainqueur du dernier Vendée Globe, lui n’a pas pu prendre le départ de la Rolex Fastnet ce dimanche : son bateau est entré en collision avec un plaisancier. L'accident n'a pas fait de victime mais c'est l'occasion pour Francis Le Goff, directeur de la Ligue de Voile de Normandie, de mettre en garde ceux qui à Cherbourg voudraient trop s'approcher des bateaux à l'arrivée : "il faut bien se rendre compte que ces bateaux sont très rapides, quand on veut prendre une photo par exemple on a à peine le temps de déclencher l'appareil qu'ils sont déjà sur nous. Il faut garder ses distances, ne jamais leur couper la route, naviguer dans le même sens que la flotte. Il faut aussi s'assurer aussi que son bateau est en bon état, qu'il y a le plein et que chacun porte un gilet de sauvetage."

3500 skippers, 355 bateaux et 1300 kms...direction Cherbourg © Radio France - Katia Lautrou

Les premières arrivées sur Cherbourg en fin de journée ce lundi

Ce sont les Ultimes qui sont attendus les premiers sur Cherbourg en fin de journée, début de soirée après 695 milles soit 1300 kms. La ligne d'arrivée est entre le fort Chavagnac et le fort de l'Ouest sur la grande digue. Les arrivées vont s'étaler jusqu’au 15. Cherbourg accueillera ensuite l’arrivée en 2023. Un rappel : le village est accessible uniquement sur présentation du pass sanitaire.

La Rolex Fastnet à vivre en direct jusqu'à mercredi sur France Bleu Cotentin de 16H à 19H !