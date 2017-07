Tour de France à la Voile : derniers bords à Dunkerque avant de prendre la route vers Fécamp

Dernière journée à Dunkerque pour les skippers du Tour de France à la Voile avec des régates courtes autour de plusieurs bouées. Une compétition en face de la plage où en mai/juin 1940 des soldats français et britanniques avaient été encerclés par les Allemands. C'était l'opération "Dynamo".

Après les premières régates d’exhibition de ce tour hier, les 29 équipages du Tour de France à la Voile ont repris la mer pour les Stades Nautiques. Des courses d’une dizaine de minutes environ, autour de bouées, toujours au plus près du public. Des régates qui se sont déroulées dans des conditions estivales, avec un beau soleil et un vent de Nord/Nord-Est de 12 nœuds en milieu d’après-midi.

Une navigatrice blessée

La Finale du jour a été remportée par Team SFS (déjà vainqueur du Raid Côtier) devant Fondation FDJ – Des Pieds et Des Mains et Team Occitanie Sud de France. La journée a aussi été marquée par la collision entre Team Lorina Limonade – Golfe du Morbihan avec Helvetia Purple By Normandy Elite Team. L’une des navigatrices de l’équipage normand a été blessée à l’épaule.

Ce soir, le classement général est dominé par Team SFS devant Fondation FDJ – Des Pieds et Des Mains et Trésors de Tahiti.

Le souvenir de l'opération "Dynamo"

Les marins engagés dans cette aventure se sont affrontés juste en face de la plage de Malo-les-Bains. C’est là qu’en mai et juin 1940, plus de 300 000 soldats, français, belges et surtout britanniques se sont retrouvés encerclés par l’armée allemande. Pour les libérer, il a fallu lancer l’opération "Dynamo". C’est cette histoire que raconte dans son nouveau film Christopher Nolan. Le long métrage sort le 19 juillet. Il a été tourné ici sur cette plage.

Une avant-première de "Dunkerque" (Dunkirk en VO) aura lieu le dimanche 16 juillet à Dunkerque, en présence du réalisateur anglo-américain.

Direction Fécamp

Ce soir, c’est le grand départ vers la seconde étape de ce Tour de France à la Voile. Direction Fécamp. Il faudra tout démonter, village et trimarans et prendre la route pour que tout soit prêt demain matin.