Tout baigne pour Kito de Pavant sur la Transat Jacques Vabre

Le Grau-du-Roi, France

Tout continue à bien se passer pour Kito de Pavant à bord de Made in Midi 2 sur la Transat Jacques Vabre. Ce mercredi, au quatrième jour de course, le skipper du Grau-du-Roi et son coéquipier Achille Nebout occupent toujours la 3e place du classement de leur catégorie, les "Class 40" Depuis le départ de l'épreuve dimanche, les deux marins n'ont pratiquement jamais quitté le podium provisoire. Une belle surprise pour Kito : "On ne s'attendait pas à être là en ayant récupéré le bateau sur le tard, alors on est forcément satisfaits. Après, il faut voir comment ça va se passer dans les quatre ou cinq jours qui viennent parce que c'est très compliqué en dessous de Gibraltar. Il peut y avoir de gros changements au classement".

Kito de Pavant et Achille Nebout font actuellement route vers le sud en direction de Gibraltar. Il reste encore plus d'une semaine de course dans cette Transat Jacques Vabre . L'arrivée des bateaux les plus rapides est prévue aux alentours du 7 novembre à Salvador de Bahia au Brésil.