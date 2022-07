Tout ce qu'il faut savoir avant le départ de la Drheam Cup à Cherbourg-en-Cotentin ce dimanche

C'est le jour J pour la Drheam Cup. Le départ de quatrième édition de la course au large est donné ce dimanche après-midi, au large de Cherbourg-en-Cotentin. Les 118 bateaux engagés prendront ensuite la direction de La Trinité-sur-Mer, dans le Morbihan. Parcours, skippers et voiliers engagés... Tout ce que vous devez savoir avant le départ.

118 bateaux finalement au départ

Ils étaient plus de 130 bateaux inscrits ; ils ne sont finalement plus que 118 à prendre le départ ce dimanche, dans dix catégories différentes, après plusieurs défections, mécaniques ou médicales. 46 bateaux partent en catégorie IRC, dont 20 en double et 26 en équipage. 36 skippers prennent le départ en solitaire à bord d'un Class 40.

Dans les autres classes de bateaux, on retrouve huit Figaro 3, un Imoca, sept Multi 2.000, six Ocean Fifty, trois Open Grand Monocoques, quatre Rhum Multis, six Rhum Monos et un Ultime.

De grands skippers engagés sur la course

La course, qualificative pour la Route du Rhum, a attiré de grands noms de la voile cette année. A bord de Class 40, on peut notamment citer Jean Galfione, l'ancien champion olympique de saut à la perche, reconverti en navigateur en 2005 ; Corentin Douguet, tenant du titre de la Drheam Cup en catégorie Multi 50 ; Ian Lipinski, vainqueur de la Transat Jacques Vabre en double en 2019 ; Aurélien Ducroz, ancien champion de ski freeride ; ou encore le Granvillais Marc Lepesqueux.

Le Cherbourgeois Louis Duc est le seul engagé sur un Imoca, ces monocoques qui font le tour du monde. Loïc Escoffier prend lui le départ à bord d'un multicoque, un Rhum Multis. En revanche, pas de François Gabart, forfait après un test positif au Covid. Son bateau sera tout de même au départ, avec à la barre, Tom Laperche.

Trois parcours légèrement modifiés

Trois parcours de 600, 1.000 et 1.500 milles nautiques étaient initialement prévus. Finalement, celui de 1.500 milles est annulé. Le seul Ultime en course court aux côtés des Ocean Fifty sur le parcours de 1.000 milles.

L'Ultime et les Ocean Fifty prennent le départ d'un parcours de 1.000 milles nautiques. - Drheam Cup

Les Class 40, Open Grands Monocoques, Rhum Monos et Rhum Multi, prennent eux le départ d'un 1.000 milles légèrement réduit et ramené à 890 milles. Ils n'iront pas jusqu'au golfe de la Gironde, mais jusqu'au large de l'Île de Ré, avant de rejoindre La Trinité-sur-Mer.

Le parcours de 1.000 milles est légèrement réduit, les skippers ne descendront pas jusqu'au Golfe de la Gironde. - Drheam Cup

Le parcours de 600 milles, pour les Figaro 3, les IRC et les Multi 2000, est lui inchangé. Les équipages vireront de bord au Wolf Rock, à la pointe sud-ouest de l'Angleterre, pour aller au large de l'Île de Ré et rejoindre la ligne d'arrivée.

Trois départs donnés au large de Cherbourg

Les bateaux quittent le port Chantereyne à partir de 11h40 pour rejoindre la ligne de départ, à l'est de la grande rade de Cherbourg, au nord de la pointe du Heu. Trois départs sont ensuite donnés en fonction des catégories de bateaux :

14h00 – Départ 1 pour les Ultimes, Ocean Fifty, IMOCA, Grands Monocoques, Rhum Monos

14h20 – Départ 2 pour les Rhum Multi, Class40, Multi 2000

14h40 – Départ 3 pour les Figaro 3, IRC et IRC Double

Ces départs sont visibles depuis la terre.

Une fois lancés, vous pourrez suivre les skippers quasiment en temps réel tout au long du parcours, sur le site de la Drheam Cup. Les plus rapides devraient arriver mercredi midi. La remise des prix est prévu ce dimanche 27 juillet.