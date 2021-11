Les skippers havrais en force sur la Transat Jacques Vabre

21 skippers normands seront au départ ce dimanche 7 novembre de la Transat Jacques Vabre dont 7 havrais, un record ! Citons le plus connu Charlie Dalin, tenant du titre en Imoca sur Apivia. Ils seront également 6 en Class40 : Guillaume Courbon et Maxime Pirouelle sur Clown Hop, Cédric Château et Jérémie Mion sur Seafrigo-Sogestran et Thimoté Polet associé à Nicolas Lemarchand sur Entraide Marine.

C'est une véritable bombe. Cédric Château

"On a la lance d'avoir un bateau de dingue", se réjouit Cédric Château. "On l'a reçu il y a 2 mois et on doit être à la page 3 du Manuel. On n'a pas eu beaucoup de temps pour l'éprouver mais on sait que sur le papier c'est une véritable bombe". Les Class40 moins rapides auront le parcours le plus court car passées les îles du Cap Vert ils pourront bifurquer directement vers la Martinique: " On va pouvoir arriver en même temps que les autres séries et ce parcours va alterner des moments de difficultés stratégiques et d'autres où il faudra mettre de la vitesse".

Ecoutez ici le reportage avec Cédric Chateau et Jérémie Mion Copier

Pour sa 3ème participation sur cette route du café Cédric Château embarque Jérémie Mion, champion de voile de 470 (champion du monde en 2018) et de retour des Jeux Olympiques de Tokyo : "Ce qui change c'est surtout les nuits à gérer et l'enchaînement des journées en mer. Pour ce qui est de faire avancer la machine je ne me fais pas trop de soucis" conclue Jérémie Mion. L'objectif du duo dans cette catégorie très disputée est de terminer dans le top 10.

Cédric Château et Jérémie Mion skippers de Seafrigo Sogestran sur la Transat Jacques Vabre 2021 © Radio France - Yves-René Tapon

Le parcours de la Transat Jacques Vabre 2021

