Transat Concarneau - Saint-Barth : "Pour la peau, ça va être difficile jusqu'au bout"

Cela ne relève plus que d'une question de jours avant le départ de la Transat en double Concarneau - Saint-Barthélémy. Reportée d'un an en raison de la crise sanitaire au printemps 2020, cette 15e édition rassemble 18 duos au départ d'une mouture à huis clos malgré le joli casting.

Première traversée de l'Atlantique pour les Figaro 3

Quai Carnot, les Figaro 3 à foils sont alignés, prêts à larguer les amarres pour une première traversée de l'Atlantique après avoir viré une bouée à La Palma, aux Canaries. La monotypie rend la course indécise pour succéder à Thomas Ruyant et Adrien Hardy, vainqueurs en 2018, en 18 jours, 11 heures, 48 minutes et 22 secondes. Nouveau record à battre.

Des gains et des pertes très importants à faire dans l'alizé

Charlie Dalin, récent 2e d'une édition très haletante du Vendée Globe après avoir pourtant franchi la ligne d'arrivée en 1er aux Sables d'Olonne, donne son avis d'expert. "Les angles auxquels les bateaux naviguent font qu'il faudra être bon jusqu'à l'arrivée" prédit le lauréat de la Transat en 2012. "C'est un peu technique, mais les Figaro 3 sont très sensibles aux changements de vent de l'alizé. Quand on pense alizé, on pense vent stable. En fait, c'est un vent perturbé, rafaleux, qui change beaucoup en angle, en direction. Il y aura des gains et des pertes très importants à faire".

Des bateaux très humides

Ces bateaux d'un peu moins de 10m de long et 3,50 de large, dotés de foils, ont pu être éprouvés notamment sur la Solitaire du Figaro et la Sardinha Cup. "On sait que c'est un bateau très engagé physiquement par rapport à l'ancienne génération" lance Francis Le Goff, le directeur de la course, "ce sera une des clés cette année". "Ce sont des bateaux très humides, les skippers ne peuvent pas se protéger" reprend Charlie Dalin, sans casquette sur le pont. "Il y aura toujours au moins une personne, et il y aura toujours de l'eau et des paquets de mer qui arriveront dessus du début jusqu'à la fin de la course. Pour la peau, ça va être difficile jusqu'au bout. Il faudra être fort mentalement pour tenir et mettre constamment de l'énergie pour aller vite".