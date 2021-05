Transat en double - Mahé, Le Pape, Delahaye partent favoris

C'est toujours un exercice délicat : celui des pronostics avant le départ d'une course de voile tant les paramètres sont incertains. Si la 15e édition de la Transat en double entre Concarneau et Saint-Barth voit les 18 duos au départ s'élancer sur des Figaro 3 monotype, des adaptations de voile pourraient jouer, en plus évidemment des choix météo et du talent des marins. Tour d'horizon de quelques favoris alors que le départ prévu ce dimanche vient d'être reporté.

Mahé a prévu "de battre le record" !

Gildas Mahé, 2e en 2016 et 3e en 2018, n'y va pas par quatre chemins. "Effectivement, il ne me manque qu'une place sur le podium" sourit le navigateur associé à Tom Dolan. "J'ai prévu de battre le record", ose-t-il, "il est de 18 jours et on change de bateau, soit disant plus rapide. Si c'est le cas, j'espère mettre 17 jours pour arriver le jour de mon anniversaire à Saint-Barth. Ca serait un beau cadeau. Tom connaît la route, il l'a déjà fait en Mini Transat et il sait gérer le matériel. Oui, on a l'ambition de faire une belle Transat".

La bateau de Gildas Mahé et Tom Dolan pour la Transat en double © Radio France - Nicolas Blanzat

Martin Le Pape forme un duo redoutable avec Yann Eliès

Martin Le Pape, 4e en 2014, mais qui a démâté en 2018, ne refuse pas l'étiquette de favori après sa récente 3e place sur la Sardinha Cup. Et vu le client qu'il embarque avec lui : Yann Eliès, et ses trois succès sur la Transat Jacques Vabre entre autres. "C'est mieux de partir avec une étiquette de favori, ça veut dire qu'on a montré qu'on était performant" avoue Martin Le Pape, "après il faut assumer et prendre du recul car sur une Transatlantique, il peut s'en passer des choses. Ni Yann ni moi nous mettons la pression avec ça. J'ai un sacré collègue, et un bon collègue. On s'entend bien, on a fait de bonnes navigations. Je suis ravi de partir avec lui, je le sens bien. Il est hyper investi dans son rôle de co-skipper. Je peux me reposer sur lui et ça enlève un peu de pression avant le départ".

Martin Le Pape, associé à Yann Eliès, fait partie des favoris de la Transat en double © Radio France - Nicolas Blanzat

Quand on a la chance de pouvoir vivre les émotions d'une victoire au bout de 20 jours

Citons aussi Fabien Delahaye, victorieux en 2010 avec Armel Le Cléac'h, et de nouveau au départ avec Anthony Marchand cette fois. "Quand on a la chance de pouvoir vivre les émotions d'une victoire au bout de 20 jours, c'est sûr que ça procure tellement de plaisir et de soulagement à l'arrivée d'une course aussi longue, que ça laisse des souvenirs gravés à jamais..." commente celui qui a aussi fini 2e en 2014 avec Yoann Richomme, "on a forcément envie d'y regoûter pour en remettre une dose !"