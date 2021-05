Transat en double - Un prologue ce dimanche, pas de départ avant mardi matin

Le départ de la 15 édition de la Transat en double entre Concarneau et Saint-Barthélémy ne sera pas donné avant mardi matin. C'est l'annonce faite ce samedi en fin de journée par la direction de course après la décision, révélée à la mi-journée, de reporter le départ en raison des conditions météo et du gros temps prévu les prochains jours dans le golfe de Gascogne et au cap Finisterre.

Un moyen de vérifier une nouvelle fois que tout va bien à bord

En revanche, les 18 duos au départ effectueront ce dimanche un prologue en baie de Concarneau. "Sans enjeux sportifs, cette régate permettra aux marins, aux partenaires et au public de vivre une belle journée" estime l'organisation dans un communiqué, rejointe sur ce point par Fabien Delahaye, engagé avec Anthony Marchand, joint par France Bleu Breizh Izel.

"On va essayer de trouver de l'intérêt à cela" commente le vainqueur de l'édition 2010, "le bateau est dans le port depuis vendredi de la semaine dernière. On va trouver un intérêt à aller naviguer de nouveau dans une configuration avec le bateau chargé. C'est un moyen de vérifier une nouvelle fois que tout va bien à bord".

Un parcours de 5 milles à partir de 15h25

La flotte, qui quittera tour à tour le ponton entre 13h43 et 14h17, effectuera un parcours de 5 milles après le top départ donné à 15h25. Les 18 duos iront virer deux marques devant la plage du Cap Coz, puis viseront une bouée à Linuen avant de rallier la ligne d’arrivée à l’entrée du chenal de Concarneau.

Briefing lundi en vue du départ réel

En vue du départ réel, tous les concurrents sont convoqués lundi matin à 11h30 par la direction de course afin de faire le point et envisager un jour et un horaire de départ.