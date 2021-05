Transat en double : "Une fois sur l'eau, il n'y a plus d'homme ni de femme, mais des marins"

La Transat en double entre Concarneau et Saint-Barthélémy, dont la 15e édition va s'élancer dimanche, ne voit que trois femmes sur 36 navigateurs être au départ. Parmi elles, Elodie Bonafous, associée à Corentin Horeau, ne cache ses ambitions et ses regrets que les femmes ne soient pas plus.

Dimanche, au départ de la 15e édition de la Transat en double entre Concarneau et Saint-Barth, elles ne seront que trois à s'élancer sur le parcours de 3.890 milles (soit 7.200 km) avec une bouée à virer à La Palma, aux Canaries.

Dorange, Greck et Bonafous

Si 18 équipages, et donc 36 navigateurs, sont au départ pour la première traversée de l'Atlantique des Figaro 3, les femmes sont très peu nombreuses. Elles s'appellent Violette Dorange (associée à Alan Roberts, sur Devenir), Estelle Greck (associée à Laurent Givry, sur RLC Sailing) et Elodie Bonafous (associée à Corentin Horeau, sur Bretagne - CMB Océane) et forment trois duos mixtes.

J'aurai bien aimé qu'il y en ait plus

"C'est très peu, j'aurai bien aimé qu'il y en ait plus" concède Elodie Bonafous, "pas gênée" que le sujet soit régulièrement évoquée avec elle, notamment pour faire valoir ses remerciements aux partenaires qui la suivent et montrer à d'autres qu'ils pourraient franchir le pas. Cela dit, elle n'en fait pas une affaire de genre. "Une fois sur l'eau, il n'y a plus d'homme ni de femme. Mais des marins, tous navigateurs et compétiteurs" martèle celle qui est notamment soutenue par la région Bretagne. Et qui a reçu lundi la visite du président de Région de passage à Concarneau avant le départ de Transat... et le lancement de sa campagne en vue des échéances électorales de juin.

2e de la Sardinha Cup...

Elodie Bonafous, arrivée 2e de la Sardinha Cup en Vendée le mois dernier, déjà sur Figaro 3 et en duo avec Corentin Horeau qu'elle embarque de nouveau, s'est affirmée dans la flotte parmi bien des concurrents aussi au départ de la Transat ce dimanche. Comme quoi, le genre... "On a beaucoup travaillé cet hiver" reprend elle, "j'ai volontairement choisi un binôme en fonction de ce que j'ai identifié comme des manques chez moi".

On a chacun nos petits domaines de responsabilité

Des manques de marin, mais pas dans la façon de gérer une situation selon un genre. "On a affiné les choix qu'on faisait et les tâches réparties à chacun. Par exemple, _Corentin, qui est plus expert dans la course au large_, sera un peu plus penché que moi sur les fichiers météo et les choix stratégiques à faire en fonction. Même si ça reste de l'équipage, un binôme, et qu'on échange, on a chacun nos petits domaines de responsabilité".

Un duo à surveiller...

Le tout pour former un duo complémentaire et nourrir des espoirs. "Je ne me considère pas parmi les favoris mais on a beaucoup travaillé. On a mis beaucoup de chances de notre côté et on a fait tout, au mieux, pour y arriver. On peut peut-être faire partie des duos qui peuvent faire la bonne surprise à l'arrivée de l'autre côté" glisse-t-elle dans un large sourire.