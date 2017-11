Transat Jacques Vabre 2017 : à la rencontre des incontournables bahianaises

A l'occasion de la Transat Jacques Vabre 2017 à Salvador de Bahia, rencontre avec les bahianaises. Incontournables dans la ville, ces femmes en costume traditionnel cuisinent un beignet appelé Acarajé, la spécialité locale.

En arrivant à Salvador de Bahia, les marins de la Transat Jacques Vabre n'ont souvent qu'une envie : manger. Ainsi, à peine sont-ils descendus du bateau sur les pontons de la marina qu'une bahianaise en costume traditionnel les accueille, corbeille de fruits frais dans les mains.

Le fruit n'est pourtant pas leur spécialité. A 40 ans, comme plus de 2.000 bahianaises à Salvador, Maria cuisine surtout l'acarajé. Dans la capitale de l'état de Bahia, ce beignet à base de haricots rouges fait fureur et se vend derrière des petits stands à tous les coins de rues, par des femmes qui en ont le secret.

L'acarajé : un sacré plat et un plat sacré

Importé par les esclaves, l’acarajé provient d’Afrique. Il est lié à la religion candomblé, culte afro-américain pratiqué par plus d'un million de brésiliens. Plus précisément, c'est à la déesse de la tempête et des vents (Iansan) qu'était offert ce met. Il est désormais cuisiné pour les locaux et pour des milliers de touristes chaque année.

Maria accueille les skippers de la Transat Jacques Vabre au ponton - Bertrand Queneutte

Quelle est la recette ? Pour faire l'acarajé, il faut des cornilles (des petits haricots rouges) que l'on écrase. On ajoute du sel et des oignons. Cela forme une pâte que l'on fait ensuite frire dans de l'huile de palme.