Transat Jacques Vabre 2017 : drôles de rencontres dans l'Atlantique

Durant leur traversée de l'Atlantique, à l'occasion de la Jacques Vabre, les skippers croisent la route de nombreux animaux marins. Des rencontres souvent merveilleuses, et parfois plus douloureuses.

Même au milieu de nulle part, les navigateurs ne sont pas seuls au monde. Loin de là. Chaque course disputée est l'occasion de nouvelles rencontres avec le milieu marin. Des rencontres heureuses, le plus souvent. Malheureuses aussi, parfois. L'édition 2017 de la Transat Jacques Vabre n'a pas dérogé à la règle. Qu’ils traversent l’Atlantique en dix jours ou un mois, les skippers croisent toutes sortes d’espèce : poissons volants, baleines, calamars, oiseaux, dauphins, etc.

Kito de Pavant : "La mer est un univers fascinant et cruel. Ces moments là sont incomparables. Et c'est ce qui nous pousse à faire autant d'efforts pour traverser les océans sur des bateaux peu confortables."

Reportage France Bleu Normandie de Bertrand Queneutte.