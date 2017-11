Transat Jacques Vabre 2017 : en couple sur terre comme en mer

Parmi les 38 duos engagés sur la Transat Jacques Vabre 2017, deux équipages sont aussi en couple dans la vie : Servane Escoffier et Louis Burton, mais aussi le normand Halvard Mabire et sa compagne Miranda Merron.

J-4 avant le départ de la 13ème édition de la Transat Jacques Vabre. Les 76 marins s'élanceront dimanche prochain du Havre (13h35), direction Salvador de Bahia au Brésil. Et parmi les 38 duos engagés, il y a deux couples : Louis Burton et Servane Escoffier sur Bureau Vallée (Imoca), ainsi que Halvard Mabire et Miranda Merron sur Campagne de France (Class 40). Est-ce pour autant une partie de plaisir ? Reportage de Bertrand Queneutte :

En couple depuis neuf ans, le cherbourgeois Halvard Mabire et la britannique Miranda Merron naviguent ensemble depuis 2011 et participent à leur deuxième Jacques Vabre sur le même bateau. Mais Miranda prévient : "Quand nous sommes en course, on n'est pas du tout en couple". Il faut dire que l'objectif unique est de faire avancer le bateau le plus vite possible. Halvard confirme : "On a une approche très professionnelle. On ne navigue pas ensemble parce qu'on est en couple dans la vie. On le fait parce que nous sommes complémentaires professionnellement."

En revanche, la course au large renforce leur union une fois à terre : "C'est vrai qu'on partage beaucoup de choses. Affreux parfois, parce qu'on a peur. Mais aussi magnifiques, avec les couchers de soleil, les dauphins, les nuits étoilées." Des moments que partageront également Servane Escoffier et Louis Burton sur Bureau Vallée (Imoca). Première Transat Jacques Vabre à deux pour ce couple de trentenaire, qui restera sans doute moins longtemps en mer, avec un monocoque plus rapide, le vainqueur du dernier Vendée Globe, sous les couleurs de Banque Populaire.