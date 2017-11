Transat Jacques Vabre 2017 : Jean-Pierre Dick et Yann Eliès, en route vers un nouveau sacre

Inarrêtables depuis le départ du Havre le 5 novembre, Jean-Pierre Dick et Yann Eliès se dirigent tout droit vers une nouvelle victoire sur la Jacques Vabre (Imoca). La quatrième pour le niçois. Ils sont attendus en fin d'après midi à Salvador de Bahia, au Brésil.

On connaît le podium des Ultime et on connait celui des Multi 50. Ne manquent plus désormais que les Imoca et les Class 40, à l'occasion de la treizième Transat Jacques Vabre. Les premiers sont attendus à partir de samedi, à Salvador de Bahia (Brésil). Grand favori de l'épreuve avant le départ, le duo Jean-Pierre Dick / Yann Eliès semble désormais intouchable. Sur leur St Michel Virbac, les deux navigateurs écrasent la course depuis le départ, le 5 novembre dernier du Havre. Dans leur rétro, seul SMA a parfois été en mesure de les inquiéter.

Dick et Eliès, les intouchables

Analyse de Francis Le Goff, directeur adjoint de la course, au micro France Bleu de Bertrand Queneutte :

Francis Le Goff, directeur adjoint de la course : "Ils n'ont pas été véritablement inquiétés, même si la pression a toujours été là. Ils ont su gérer leur placement par rapport à la météo et par rapport à SMA."

Jean-Pierre Dick devrait céder son bateau à Yann Eliès à l'issue de la Transat Jacques Vabre - @ St-Michel Virbac

Le record pour Jean-Pierre Dick ?

A 52 ans, Jean-Pierre Dick devrait décrocher ce samedi un quatrième sacre sur la Jacques Vabre, après ceux obtenus en 2003 et 2005 à Salvador de Bahia au Brésil, et en 2011 à Puerto Limon au Costa Rica. Il serait ainsi le seul marin de l'histoire à monter quatre fois sur la première marche du podium. De son côté, Yann Eliès a déjà gagné une fois fois l'épreuve, en 2013 dans la catégorie Multi 50 avec Erwan Le Roux. Il ne l'a, en revanche, jamais décrochée en Imoca.

Erwan Le Roux, triple vainqueur de la TJV : "JP et Yann ont fait une course remarquable. Ils ont maîtrisé de main de maître. Le fait qu'il gagne une quatrième Jacques Vabre, c'est la cerise sur le trophée. Il va marquer l'histoire de la course à jamais."

Les deux marins ont tous les deux brillé sur le dernier Vendée Globe : Yann Eliès avait terminé cinquième, juste derrière son compère.

Erwan Le Roux au micro de Bertrand Queneutte : "Ils étaient dans le quatuor des favoris, mais on voyait plus SMA tirer son épingle du jeu. Et en même temps, ce sont deux grands marins. Jean-Pierre va sortir par la grande porte, en finissant en beauté. Les jeunes s'en souviendront. On reparlera dans vingt ans."

Jean-Pierre Dick fête sa dernière victoire sur la TJV à Puerto Limon (2011) avec Jeremie Beyou © Maxppp - Alexis Courcoux

Podiums de la Transat Jacques Vabre 2017 :