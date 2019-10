Transat Jacques Vabre 2019 : un élan de générosité "incroyable" pour Kito de Pavant

Le navigateur Kito de Pavant s'apprête à prendre le départ sa dixième Transat Jacques Vabre, avec Achille Nebout, son co-skipper. Les deux hommes et leur entourage ont relevé le défi, bien aidés, dans l'urgence, par les dons de partenaires et de particuliers.

Montpellier - France

En septembre, Kito de Pavant faisait face à un terrible coup du sort. Le mât de son bateau Made in Midi se brisait à Port Camargues, dans le Gard, là où il mouille toute l'année. Le départ pour la Transat Jacques Vabre, prévu ce dimanche (13h15), semblait alors compromis. Finalement, le marin se voyait prêter le Class 40 de Jean Galfione et lançait aussitôt une cagnotte en ligne, pour couvrir tous les frais engendrés, sur Leetchi. Plusieurs semaine après, à la veille du coup d'envoi, le montant espéré vient d'être atteint : 40.000 euros ! Plus de 32.000 euros ont été récoltés en ligne grâce aux dons, en plus des chèques reçus par ailleurs. Les sponsors, partenaires et particuliers ont mis la main à la poche. Un élan de générosité qui permet à l'une des plus grandes figures de la voile... de mettre les voiles !

Avec Achille Nebout, jeune ingénieur talentueux originaire de Montpellier, Kito de Pavant va bel et bien s'élancer sur sa dixième Transat, entre Le Havre et le Brésil (Salvado de Bahia). Son bateau sera l'un des 60 engagés. Les deux hommes tenteront de faire au moins aussi bien qu'en 2009. A l'époque, Kito de Pavant avait embarqué un jeune ingénieur diplômé de la même école que Achille Nebout, et avait terminé deuxième. Il s'agissait d'un certain François Gabart.

Kito de Pavant dans 100% Club, avec Bertrand Queneutte, sur France Bleu Hérault :

"Les semaines n'ont pas été de tout repos, mais aujourd'hui on a plutôt des bonnes nouvelles, avec cette cagnotte qui s'est remplie en l'espace de quinze jours. Un élan de générosité incroyable. J'en profite pour remercier, et ils sont nombreux du côté de Montpellier, tous ceux qui ont mis des sous de leur poche. C'est vraiment formidable. Cela va nous motiver pour faire encore mieux que d'habitude, à savoir mettre le plus de Class 40 derrière nous à l'arrivée, à Salvador de Bahia."