Transat Jacques Vabre : après l'escale technique à Madère, le duo Coville-Rouxel reprend la course

L'arrêt aux stands aura été express pour la Formule 1 des mers Sodebo dans la nuit de jeudi à vendredi au port de Funchal à Madère (Portugal). Les skippers bretons Thomas Coville et Thomas Rouxel, qui ont heurté un OFNI la nuit précédente, y ont retrouvé leur équipe technique à terre pour tenter de réparer leur foil tribord, endommagé lors du choc. Si les réparations n'ont pas permis au maxi de repartir à 100% de ses capacités, cette escale technique autorise Sodebo à repartir en course.

Le Finistérien Thomas Rouxel se projette sur la suite : "On est très contents de repartir, on va prendre beaucoup de plaisir en mer. L'enjeu compétitif, c'est sûr, sera moins intéressant, mais on va se concentrer sur le plaisir, et sur le fait de continuer à progresser sur le bateau. On ne sait jamais ce qui se passer, on sera tout le temps à fond. L'idée maintenant c'est de rejoindre la Martinique."

Le duo Cammas / Caudrelier toujours en tête chez les Ultim

Ce vendredi en milieu de matinée, le duo Cammas / Caudrelier sur Edmond de Rotschild faisait toujours la course en tête chez les Ultim. Dans la classe Imoca, les duos Dalin-Meilhat (Apivia) et Ruyant-Lagravière (Linkedout) se disputent la tête de la flotte. Koesio de Xavier Macaire et Erwan le Roux est en tête chez les Ocean fifty, "La Manche #EvidenceNautique" mène chez les CLass 40.