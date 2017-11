Transat Jacques Vabre : après son démâtage, le bateau de Lionel Lemonchois remorqué vers Salvador de Bahia

Victime d’un démâtage mercredi soir, alors qu'ils étaient à moins de 100 milles de l’arrivée, autrement dit près de 200km, Lionel Lemonchois et son co-skipper Bernard Stamm ont été contraint d’abandonner. Ils sont actuellement remorqué par un navire brésilien

Comme il y a deux ans, le marin cherbourgeois Lionel Lemonchois est contraint d'abandonner. En 2015, il avait chaviré au large de l’Espagne avec Roland Jourdain. Cette fois, il a été victime d'un démâtage à quelques milles de Salvador de Bahia, destination finale de la Transat Jacques Vabre 2017, partie du Havre le 5 novembre dernier. Dans cet accident, les deux skippers n’ont pas été blessés, mais la déception est immense. Ils sont actuellement entre les mains de la marine brésilienne qui a entrepris de ramener le bateau à Salvador.

Explications de Bertrand Queneutte :

Le bateau de la marine nationale, le Guaratuba, est arrivé sur zone la nuit dernière et c’est aux alentours de 10h ce jeudi matin que Lionel Lemonchois et Bernard Stamm sont parvenus à monter à bord de ce patrouilleur. Il s’agissait bien sur et avant tout de sécuriser les navigateurs, mais les autorités brésiliennes sont également parvenues à accrocher le voilier endommagé pour le remorquer jusqu’à Salvador, où tout le monde est attendu aux alentours de 16h, heure locale, soit 20h en France.

Seulement, le navire militaire ne peut pas entrer dans la marina, raison pour laquelle il lâchera le bateau dans la baie à quelques centaines de mètres du port. Bateau qui sera ensuite tracté par plusieurs zodiaques pour finalement s’amarrer sur les pontons. Une demi bonne nouvelle dans cette histoire : il semblerait que le mât ne se soit pas totalement brisé au moment de sa chute.