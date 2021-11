Transat Jacques Vabre : démâtage de l'Imoca Bureau Vallée, abandon pour Louis Burton et Davy Beaudart

Immense déception pour Louis Burton et Davy Beaudart, contraints à l'abandon après dix heures de course sur la Transat Jacques Vabre en raison d'un démâtage de leur Imoca Bureau Vallée. Les deux skippers vont bien.

Alors qu'ils avaient rapidement pris la deuxième position de la flotte IMOCA sur cette Transat Jacques Vabre, Davy Beaudart et Louis Burton sont contraints à l'abandon dès le premier jour de course. Victime d'un démâtage, leur Imoca Bureau Vallé ne pourra rallier Fort-de-France. Fort heureusement, les deux skippers sont sains et saufs.