La Transat Jacques Vabre s'élance ce dimanche du Havre vers le Brésil avec une flotte d'une soixantaine de bateaux, IMOCA, Class 40 et surtout les Multi 50 qui devraient accoster à Salvador de Bahia les premiers après une dizaine de jours de navigation. Le départ sera donné à 13h15

Transat Jacques Vabre : départ de la course ce dimanche au Havre

Le Havre, France

Les plus rapides mettront environ dix jours pour traverser l'Atlantique. Une soixantaine de bateaux prennent ce dimanche la direction de Salvador de Bahia au Brésil depuis Le Havre en Normandie pour la 14e édition de la Transat Jacques Vabre.

Le départ sera donné à 13h15 sous les yeux d'une foule de spectateurs rassemblés sur les hauteurs du Havre, à Sainte-Adresse. Un public nombreux est attendu ce dimanche matin pour voir les bateaux quitter les pontons du bassin Paul Vatine dans la matinée.

59 bateaux sont engagés dans cette Transat en double. Un monocoque ne sera finalement pas sur la ligne de départ. L'imoca Fortil a pris feu dans la soirée du lundi 21 octobre. Les skippers Clément Giraud et Rémi Beauvais ont du renoncer à la Transat Jacques Vabre.

Il y a donc 59 équipages, soit 118 marins, au départ de la course. 16 skippers sont normands. On ne compte plus les bretons. C’est la première fois depuis la création de la Route du café en 1993, que les concurrents sont aussi nombreux à souhaiter braver l’Atlantique en duo.

Une course sans les Ultimes

Cette année, la catégorie des Ultimes ne figure pas sur la ligne de départ. Ce sont des géants des mers qui mesurent pas moins de 32 mètres de long et sont très rapides. Quand ils naviguent, ils donnent l'impression de voler au dessus de l'eau. Leur vitesse éclipse les autres catégories. Voilà pourquoi les organisateurs ont décidé de les écarter de la Transat Jacques Vabre.

Lors de la précédente édition en 2017, Thomas Coville et Jean Luc Nélias, les vainqueurs de la catégorie, avaient mis 7 jours 22 heures 7 minutes et 27 secondes pour rallier le Brésil depuis le Havre, loin devant les autres classes. C'est désormais le record à battre.

Des formules 1 des mers

Trois catégories de bateaux sont donc au départ de la course en double et sans assistance : les multicoques de 15 mètres (Multi50), les monocoques de 18 mètres (Imoca) et les monocoques de 12 mètres (Class40).

Et ce sont bien les Imoca qui pourraient battre des records cette année. C'est très probable avec la nouvelle génération de bateaux, équipés de foils, des ailes profilées qui leur permettent d'aller encore plus vite. En pointe de vitesse, ils vont dix nœuds plus vite que les anciennes génération. C'est le cas du bateau du skipper britannique Alex Thomson (Hugo Boss) ou à celui du Havrais Charlie Dalin (Apivia).