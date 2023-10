Transat Jacques-Vabre : des skippers normands prêts à en découdre

La trentième édition de la Transat Jacques-Vabre se prépare. Dans 26 jours, les skippers s'élanceront du Havre pour rallier la Martinique. Ils étaient réunis ce mardi 3 octobre à la Maison de la Radio, à Paris, pour se présenter, et pour assister à la présentation officielle de la course. L'occasion de faire le point avec quelques normands en piste.

ⓘ Publicité

Ayant un lieu plus ou moins affirmé avec la Seine-Maritime ou l'Eure, ils sont treize, la plupart dans la catégorie des Class 40. Parmi eux, un duo qui figure peut-être parmi les plus enthousiastes, c'est celui composé du manchois Pierrick Letouze, 25 ans et du havrais Thimothé Polet, 22 ans, actuellement étudiant à Grenoble. Un duo de jeunes, bien qu'ils participent tous les deux à leur deuxième Jacques-Vabre. "Pourquoi nous suivre ? Cela se fait en trois points, rigole Thimoté Polet. On est plutôt jeunes, Pierrick est plutôt beau gosse et troisièmement, on a de l'envie, on n'est pas là pour sucrer les fraises mais on va tout faire pour jouer aux avant-postes, avec les plus expérimentés."

Leur Class 40, Team Zeiss - Weeecycling, vise un top 10, qui serait une belle récompense pour les deux normands : "Quand on est havrais, on est super fiers, contents d'avoir une si belle course qui part de notre ville. Pierrick comme moi, nos tripes ont un goût d'eau salée, on a hâte de montrer notre fusée à tous nos amis", détaille le jeune havrais, qui paraphrase le maire de la ville, Edouard Philippe, d'ailleurs parrain du bateau.

"On va faire une grande fête"

L'ancien Premier ministre, présent à Paris, a d'ailleurs voulu bien "vendre" la cité océane, comme à son habitude : "On va faire une grande fête, avec un village plus populaire, moins institutionnel, proposer de découvrir vraiment la voile, pas de rester dans un entre-soi.

Sur les trente ans de la course, Edouard Philippe s'est montré satisfait : "En 1993, c'était un petit village, il n'y avait pas beaucoup de bateaux. Mais c'est l'occasion de rappeler que Le Havre n'est pas qu'un port, mais aussi une ville sportive et nautique. On voit l'adhésion : 500.000 visiteurs en une semaine. C'est un beau succès dans la durée."

"Une Transat, ce n'est pas anodin"

Plus expérimenté que les premiers cités, le rouennais Manuel Cousin embarque lui pour sa cinquième Transat Jacques-Vabre, avec Coupe de Pouce - Giffard Manutention. Pas rassasié pour autant bien sûr, car "cela reste une Transat !, explique-t-il. C'est incroyable, mythique, de partir de la maison. Je venais voir partir les Imoca et là, c'est la cinquième fois que l'on va traverser. Ce n'est jamais anodin de traverser l'Atlantique, avec en plus l'envie de bien figurer." Ce sera avec le même bateau que celui qui a fait le Vendée Globe en 2020 : "On a travaillé sur la performance, on a perdu presque une tonne, sur une course d'environ une vingtaine de jours, on peut tirer notre épingle du jeu. Sans pour autant pouvoir espérer dépasser les bateaux plus modernes.

Le plus grand espoir normand réside cette fois encore dans les mains du havrais Charlie Dalin. Avec son nouveau Macif, il vise la victoire finale, après celle de 2019. "Un bateau fruit de l'expérience passée avec Apivia, nous détaille-t-il. On a essayé de conserver les points forts et de gommer les points faibles. Il est un peu plus fait pour la haute mer, avec une garde à la mer plus haute, des formes plus volumineuses pour moins s'enfoncer dans l'eau, progresser sur l'ergonomie... Le rendre le plus performant possible, en somme." Le bateau a déjà été mis à l'eau il y a plusieurs mois pour être bien prêt pour cette Transat, et le Vendée Globe de l'an prochain. Charlie y a remporté une Fastnet... De quoi envisager sereinement cette transatlantique ? "Je suis plus serein en terme de préparation qu'en 2019, mentalement je me sens bien.", livre le skipper.

Départ de la Transat le 29 octobre du Havre, à suivre sur France Bleu Normandie, pour une arrivée prévue autour du 13 novembre pour toutes les catégories, avec des parcours différents pour lisser les arrivées en Martinique.