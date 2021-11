Transat Jacques Vabre : "On est pressé de partir en mer" réagit le skippeur toulonnais Clément Giraud

Cette Transat Jacques Vabre c'est un peu sa revanche, deux ans après l'incendie de son bateau à six jours du départ de la course, Clément Giraud repart en mer ce dimanche depuis le Havre pour la 15e édition. À bord de l'Imoca "La Compagnie du Lit, / Jiliti", bateau de 60 pieds, le skipper toulonnais se lance ce défi avec son coéquipier et ami Erik Nigon. Et à deux jours du départ, Clément Giraud se dit pressé de partir. Déjà sur place, il scrute le ciel.

"On est pressé d'être sur l'eau après ces longues journées de préparation, en plus la météo s'annonce pas trop mal pour le départ contrairement aux habitudes où l'on se prend beaucoup de dépression avec du vent très fort donc c'est sympa et on a envie d'y aller !"

Et c'est un duo inédit que les deux hommes forment. L'histoire a débuté il y a deux ans quand le bateau de Clément Giraud prend feu six jours avant le départ de la Transat Jacques Vabre. Quelques jours plus tard, Erik Nigon, qui lui se trouve en mer, l'appelle et lui dit qu'il lui prête son bateau pour le Vendée Globe. La saison de Clément Giraud est sauvée grâce à lui, il parvient à boucler le tour du monde. Des liens forts se tissent et deux ans plus tard, voici les deux hommes sur le même bateau.

"C'est vraiment une belle aventure humaine entre nous deux. Maintenant on se retrouve tous les deux comme compères, compères comme cochons comme on dit. C'est vraiment génial, c'est une histoire fabuleuse, on est en train de finir un cycle tous les deux et j'espère qu'on va faire ça bien."

Vingt ans séparent les deux hommes. Erik Nigon a une forte expérience, il participe cette année à sa 11e Transat et c'est aussi ce qui rassure Clément Giraud : "Il amène de la sagesse. La mer, c'est aussi une prise de décision où il faut savoir calmer le jeu ou au contraire être en confiance et Erik il m'a apporté ça, il m'apporte cette confiance et de temps en temps aussi, il me laisse m'exprimer, il a un vraiment regard quasi paternel."