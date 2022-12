Transat Jacques Vabre : "La Martinique est une magnifique destination", salue le directeur général

La Transat Jacques Vabre se prépare doucement, alors qu'elle s'élance direction la Martinique le 29 octobre prochain, pour cette 16ème édition dont se réjouit Gildas Gautier, le directeur général de la course, invité ce jeudi de France Bleu Haute-Normandie. "Elle part du Havre depuis 1993, on fête ses 30 ans, on est ravis, c'est effectivement une grande histoire entre Le Havre et les cafés Jacques Vabre et la région Normandie qui nous a rejoints. C'est le même partenaire depuis la première édition."

Pour la deuxième fois consécutive, alors qu'elle est souvent partie pour arriver au Brésil, en Colombie, au Costa Rica, elle retourne en Martinique*. "La Martinique nous a choisis, la Martinique veut renouer avec une grande histoire de cafés, c'est une magnifique destination. Il faut savoir que les tous premiers pieds de café qui sont arrivés en Amérique, ont pris cette route". Au total, 200 skippers seront alignés, avec des catégories déjà quasi complètes comme les Class 40.*

