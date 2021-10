Transat Jacques Vabre : la pression monte au Havre ce jeudi, dernier jour pour les skippers pour s'amarrer

Le Havre est fin prête pour accueillir les bateaux de la Transat Jacques Vabre. 80 voiliers - un record - partiront le 7 novembre vers Fort-de-France en Martinique pour la 15ème édition de cette route du café. C'est la première fois que les Antilles accueilleront cette course en double et La Martinique était candidate. "Dans les moments que nous vivons de relance de l'économie il nous a semblé aussi important que la métropole envoie un signal à l'outre-mer" souligne la députée du Havre Agnès Firmin Le Bodo qui représente la ville sur la course.

Les skippers ont jusqu'à ce jeudi 15 heures pour venir s'amarrer dans le bassin Paul Vatine. "Faute de places les 5 grands trimarans Ultime seront amarrés dans le bassin voisin de l'Eure et quelques classes 40 seront dans le bassin Vauban" précise le directeur de course Francis Le Goff. La star locale Charlie Dalin est d'ailleurs attendue en début d'après-midi. C'est la première fois que son monocoque Apivia viendra au Havre et le maire Edouard Philippe viendra sur l'eau à sa rencontre.

Les skippers des 23 Imoca alignés sur cette Transat Jacques Vabre 2021 © Radio France - Yves-René Tapon

De l'autre côté de l'Atlantique la Martinique attend aussi avec impatience les voiliers. "Nous avons hâte de voir tous ces beaux bateaux arriver dans la baie de Fort de France - explique François Baltus Languedoc, directeur général du Comité martiniquais du tourisme - l'arrivée pourra être partagée par tous les martiniquais. Nous sommes très fiers de pouvoir aussi partager avec toutes ces personnes notre culture, notre patrimoine. La Martinique est une terre de nautisme." Les premiers bateaux mettront 2 semaines avant de franchir la ligne d'arrivée.

Le parcours 2021 de la Transat Jacques Vabre - Yves-René Tapon

