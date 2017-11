Transat Jacques Vabre : Lalou Roucayrol n'a "pas beaucoup dormi cette nuit"

Le skipper médocain et le Catalan Alex Pella sont en tête de la flotte des Multi50 après une première nuit en mer plutôt agitée et une entame de Transat où le duo a dû s'employer.

Aux avant-postes depuis le début de la course, Arkema file bon train mais les premières heures de course n'ont pas épargné les skippers. "On n'a pas beaucoup dormi cette nuit, avouait Lalou Roucayrol à la vacation de ce lundi matin. La progression est très gênée par le fond de houle. Toute la nuit, la mer était assez creuse et cassante, ça a bien secoué à bord. C'était très rapide et très humide, donc difficile de dormir dans ces conditions car tu fais des bonds. On a peut-être plus attaqué que FenêtréA-Mix Buffet, on a un bateau plus rapide dans la brise mais ça ne se joue pas à grand-chose."

Au pointage de 9 heures, le bateau favori, barré par Erwan Le Roux et Vincent Riou, ne pointait qu'à 7,4 milles d'Arkema. Les Multi50 sont sortis de la Manche et ont passé Ouessant. Lalou Roucayrol et Alex Pella négocient la dorsale avec un vent qui mollit. Le vent de sud-ouest doit rentrer dans la matinée et va devenir de plus en plus fort à mesure que la flotte va approcher du front que les meilleurs devraient atteindre ce soir.