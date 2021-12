Transat Jacques-Vabre : le bateau de Louis Duc démâte en mer sur le chemin du retour

Tôt ce vendredi 10 décembre, l'IMOCA Kostum-Lantana Paysage du navigateur Louis Duc, a démâté à 800 miles des Açores, sur le chemin du retour de la Transat Jacques-Vabre. Et ça n'est pas la première fois qu'une telle mésaventure arrive au Normand.

Sur le chemin du retour de la Transat Jacques-Vabre, en direction de la Normandie, l'IMOCA Kostum-Lantana Paysage de Louis Duc a démâté en mer, tôt ce vendredi matin, à 800 miles des Açores, au milieu de l'Atlantique. Le navigateur originaire de Barneville-Carteret, ne faisait pas partie de l'équipage composé de trois membres de l'équipe technique. Tous sont sains et saufs et le Kostum-Lantana n'est pas endommagé.

Comme un air de déjà-vu

Déjà en 2019, le skipper manchois avait connu des difficultés sur le retour de la Transat Jacques-Vabre. Son ancien bateau, le Class 40 Cross Call , avait chaviré au large du Portugal et le mât s'était brisé.

Un naufrage bien plus sérieux à l'époque puisque Louis Duc et Thomas, l'ami avec qui il convoyait le bateau, avaient été hélitreuillés et conduits jusqu'à l'hôpital après des heures passées à attendre l'arrivée des secours.

Un long rapatriement à prévoir

Dans le cas du démâtage de l'IMOCA Kostum-Lantana Paysage, la problématique est surtout logistique. Il va d'abord probablement falloir plusieurs jours au bateau pour regagner les Açores, sous gréement de fortune.

Ensuite, le bateau sera rapatrié en Normandie, peut-être sur un cargo mais encore faut-il organiser ce retour imprévu, avec la possible venue aux Açores du navigateur manchois.

Il va enfin falloir déterminer les causes de "la casse" puisque le bateau naviguait par 25 nœuds de vent et prudemment.