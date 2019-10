Transat Jacques Vabre : le bateau VandB - Mayenne a pris un bon départ

Le bateau VandB - Mayenne et les 58 autres voiliers ont pris le départ de la 14e Transat Jacques Vabre ce dimanche à 13h15 au Havre. Les deux skippers Maxime Sorel et Guillaume Le Brec ont bien géré les premiers instants de course.