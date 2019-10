Transat Jacques Vabre : le bateau VandB - Mayenne prêt à hisser les voiles

Ce dimanche à 13h15, 59 bateaux vont prendre le départ de la 14e édition de la Transat Jacques Vabre depuis Le Havre. Parmi eux, le monocoque aux couleurs de la Mayenne avec Maxime Sorel et Guillaume Le Brec.

Département Mayenne, France

Maxime Sorel connait bien cette course puisque le skipper malouin avait terminé 2e de la Jacques Vabre en 2015 et l'avait remporté en 2017 à bord du class 40 VandB. Cette fois, c'est à la barre d'un nouveau et plus grand bateau que le skipper malouin va prendre le départ. Son monocoque de 18 mètres (catégorie Imoca) porte toujours les couleurs de l'enseigne VandB dont le siège social est à Château-Gontier-sur-Mayenne. La nouveauté, c'est l'arrivée du département de la Mayenne comme deuxième partenaire. Maxime Sorel va disputer cette transat en double avec un autre Breton, Guillaume Le Brec.

Le départ de la Transat Jacques Vabre sera donné à 13h15. Le bateau VandB Mayenne quittera le ponton du port du Havre à 8h17 ce dimanche matin.