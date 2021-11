Transat Jacques Vabre : le chamoniard Aurélien Ducroz vise le podium sur Crosscall

Le plus montagnard des marins prend à nouveau le large ! Le chamoniard Aurélien Ducroz, double champion du monde de ski freeride, participe pour la quatrième fois de sa carrière à la transat Jacques vabre qui s'élance dimanche du Havre. Après deux Top 5 en 2013 et 2020, le haut-savoyard vise cette année le podium en Class 40 en tant que skipper sur son propre bateau Crosscall, une première.

Après trois éditions en tant qu'équipier, Aurélien Ducroz sera cette fois skipper sur son bateau Crosscall - ES_Polaryse2021

"Pour la première fois, c'est mon projet de A à Z". Aurélien Ducroz

Après trois éditions en tant qu'équipier, Aurélien Ducroz s'est lancé cette fois dans le grand bain en devenant skipper. "Pour la première fois, c'est mon projet de A à Z, c'est mon bateau" savoure le haut-savoyard, "il est magnifique, on en est très fiers. Il y a eu plus de six mois d'études pour exploiter la jauge au maximum. C'est un bateau qui a des formes un peu particulières avec un nez extrêmement volumineux, il est très puissant".

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Mis à l'eau le 7 juin dernier, Crosscall a tout pour permettre au skieur-skipper de briller sur la transatlantique, malgré une grosse concurrence annoncée parmi les 79 duos qui s'élanceront pour cette 15e édition. Sur la route du café martiniquaise, Aurélien Ducroz tentera d'atteindre son objectif podium aux cotés de David Sineau.