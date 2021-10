Transat Jacques Vabre : Le Cléac'h - Escoffier duo de costauds

Armel Le Cléac'h et Kevin Escoffier participeront à la 15ème édition de la Transat Jacques Vabre à bord du nouveau trimaran ultime Banque Populaire XI. Ce duo expérimenté a tout pour faire parler la poudre entre Le Havre et La Martinique.

A la barre de leur trimaran ultime Banque Populaire XI Armel Le Cléac'h et Kevin Escoffier figurent parmi les têtes d'affiche de la Transat Jacques Vabre. Pour sa 15ème édition la course en double reliera Le Havre à Fort-de-France en Martinique. Parmi les 4 catégories alignées au départ le 7 novembre les grands trimarans ultime font leur retour.

Armel Le Cleach habitué de la Jacques Vabre en Imoca est désormais aux commandes de cette véritable formule 1 des mer, capable d’atteindre de décoller très rapidement au-dessus de l’eau. "C'est pour nous un sacré challenge sur un parcours qui va être assez long finalement pour nous, parce- qu'on va faire presque 8 mille milles (soit plus de 12.000 km) donc quasiment deux fois la distance en route directe du Havre vers la Martinique. Là on va rallonger en allant virer des îles au large du Brésil, puis repasser une deuxième fois l'Equateur et le Pot au Noir. Ca va être long". Banque Populaire XI n'a été mis à l’eau qu’en avril dernier.

Le Cléac'h et Escoffier à bord du Maxi Banque Populaire XI - Jérémie Lecaudey / BPCE

Armel Le Cleac'h a choisi comme co-skipper Kevin Escoffier remis de son naufrage en novembre 2020 dans le Vendée Globe: "J'y repense forcément parce- qu'on m'en parle et c'est tout à fait normal. C'est une histoire qui a marqué le Vendée Globe. Aujourd'hui je ne suis pas traumatisé. Je suis très content qu'Armel m'ait proposé ça car c'est un bateau fantastique. Ça va vite. C'est les plus beaux bateaux de course au large au monde aujourd'hui. Il va falloir continuer à apprendre durant la course".

4 autres trimarans ultime concourent pour cette Transat Jacques Vabre : Sodebo Ultim 3 de Thomas Coville, Maxi Edmond de Rothschild de Franck Cammas, SVR Lazartigue de François Gabart et Actual Ultim 3 d'Yves Le Blévec.

