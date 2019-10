Transat Jacques Vabre : le Luzien Jean-Baptiste Daramy prend le large

Pays Basque, France

Coup d'envoi de la Transat Jacques Vabre ce dimanche au Havre. 60 bateaux s'élanceront pour la 14e édition de fameuse course à la voile. Entre 17 et 20 jours de traversée de l'Atlantique qui les mèneront jusqu'à Salvador de Bahia au Brésil. Et sur la ligne de départ, le Luzien Jean-Baptiste Daramy. A 38 ans, après la Route du Rhum l'an dernier, il se lance sur sa toute première Transat Jacques Vabre, à bord d'un voilier de 12 mètres de long. Sponsorisé par la maison Pariès et l'entreprise Coriolis, il sera en duo avec Alexandre Hamlyn. Et à 48h du départ, le skipper est plutôt confiant.

"Je suis plutôt détendu. La météo sera bonne pour le départ. On a du vent d'une quinzaine de nœuds au portant." ... "Là nous sommes 27 bateaux au départ. Il y a deux divisions : il y a des bateaux un peu anciens comme le nôtre qui date de 2011 et des bateaux plus récents qui ont été mis à l'eau l'année dernière ou cette année et qui sont skippés par des professionnels. On ne se fait donc pas trop d'illusions à côté des ces bateaux dernière génération. L'idée c'est d'être dans la bonne moitié du classement."

"La Transat Jacques Vabres, ça fait partie des grandes classiques comme la Route du Rhum, la Transat anglaise ou encore le Vendée Globe; c'est une course qui me donnait très envie quand j'était jeune. Je suis ravi d'être là, au Havre. Le bateau est bien prêt, on a de belles voiles, la vie est belle."

