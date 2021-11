Transat Jacques Vabre : le maxi Sodebo de Coville et Rouxel a heurté un OFNI

Une nouvelle avarie sur la Transat Jacques Vabre. Cette fois ce sont les skippers Thomas Coville et Thomas Rouxel qui sont touchés.

Alors qu’ils naviguaient en deuxième position derrière Franck Cammas et Charles Caudrelier, leur Sodebo Ultim 3 a heurté violemment un OFNI, un objet flottant non identifié. Cela s'est passé à la latitude du Maroc aux alentours de 1h dans la nuit de mercredi à jeudi.

Le trimaran ultime Sodebo avant la Transat Jacques Vabre au Havre © Radio France - Yves-René Tapon

Thomas Coville et Thomas Rouxel vont bien et sont en sécurité dans le bateau. Mais le foil tribord est endommagé. Un diagnostic est en cours pour évaluer la situation. Hier aussi l'Imoca de la Suissesse Justine Mettraux et du Britannique Simon Fisher a démâté. Les deux marins sont sains et sauf.

Une mésaventure qui est aussi arrivée 10 heures seulement après le départ à Louis Burton et Davy Beaudart.