Transat Jacques Vabre : le maxi Sodebo du duo Coville-Rouxel se déroute vers Madère pour une escale technique

Le trimaran Sodebo du Rennais Thomas Coville et du Finistérien Thomas Rouxel, qui a heurté un OFNI la nuit dernière, se déroute vers Madère. L'organisation de la Transat Jacques Vabre les a autorisé à effectuer une escale technique pour tenter de terminer la course.

Après avoir heurté un OFNI la nuit dernière, alors que le duo Coville-Rouxel naviguait en deuxième position, le maxi Sodebo 3 a eu l'autorisation par l'organisation de la Transat Jacques Vabre de se dérouter vers Madère (Portugal) pour effectuer une escale technique. Le foil tribord est endommagé. Les deux marins vont bien et vont rejoindre leur équipe technique sur l'archipel portugais. Les skippers et leur équipe à terre espèrent réparer au plus vite pour reprendre la course.

Le Rennais Thomas Coville et le Rennais Thomas Coville devraient avoir rejoint leurs équipes dans la soirée à Madère.