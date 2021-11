Transat Jacques Vabre: le podium des Ultim au complet

Après Franck Cammas et Charles Caudrelier, le duo François Gabart - Tom Laperche a pris la 2ème place de la Transat Jacques Vabre. Sur la ligne d'arrivée à Fort-de-France ils ont devancé Armel Le Cléac'h et Kevin Escoffier.

16 jours, 1 heure et 49 minutes auront été nécessaires au maxi trimaran Edmond de Rothschild skippé par Franck Cammas et Charles Caudrelier pour rejoindre Le Havre à Fort-de-France en Martinique. Sur cette 15ème édition de la route du café le duo a devancé ce mardi d'environ 8 heures SVR Lazartigue de François Gabart et Tom Laperche. Eux-même ont grillé la politesse en fin de journée à Banque Populaire XI d'Armel Le Cléac'h et Kevin Escoffier. Moins d'une heure séparent le 2e et le 3e.

SVR-Lazartigue dans la baie de Fort-de-France © Radio France - Yves-René Tapon

"On n'a pas fait beaucoup d'erreurs" se réjouissait le désormais quadruple vainqueur de l'épreuve Franck Cammas. A bord de ce même trimaran il va désormais se concentrer cet hiver sur le trophée Jules Verne, le record du tour du monde en équipage. Puis Charles Caudrelier prendra les commandes seul du voilier pour la Route du Rhum 2022.

Ce matin, je pleurais à la barre tellement c’était beau ! François Gabart

2e à l'arrivée à bord de leur trimaran tout neuf SVR-Lazartigue François Gabart et Tom Laperche étaient aussi ravis de leur place à Fort-de-France: "Ce matin c'était dingue, je pleurais à la barre tellement c’était beau !" a confié Gabart à son arrivée sur le ponton.

On a dû passer 7 fois l'Equateur. Kevin Escoffier

Enfin 3e à l'arrivée Armel Le Cléac'h et Kevin Escoffier sur Banque populaire XI se réjouissaient eux aussi d'être arrivés au bout, sans casse. "C'était l'objectif premier" a rappelé Armel Le Cléac'h. "Nous somme super contents du bateau, nous avons énormément de choses encore à apprendre dessus." Au terme de ce parcours inédit pour la Transat Jacques Vabre avec 3 parcours différents pour 4 classes Kevin Escoffier a ironisé:" C'était le parcours idéal, on a eu plein de conditions et on a dû passer l'Equateur 7 fois avec cette série d'empannages".

Discussion entre les 2 premiers équipages © Radio France - Yves-René Tapon

Dégustation locale pour Armel Le Cléac'h et Kevin Escoffier à leur arrivée © Radio France - Yves-René Tapon

Ecoutez la réaction de Franck Cammas Copier

Ecoutez la réaction d'Armel Le Cléac'h Copier

Ecoutez la réaction de Kevin Escoffier Copier

Manquent encore à l'appel chez les Ultim Actual d'Yves Le Blevec et Anthony Marchand et Sodebo de Thomas Coville et Thomas Rouxel. Les premiers Imoca arrivent également ce jeudi à Fort-de-France.

