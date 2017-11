Transat Jacques Vabre : Le skieur-skipper haut-savoyard Aurélien Ducroz a franchi la ligne d'arrivée

Les skippers Aurélien Ducroz et Romain Attanasio ont franchi la ligne d'arrivée de la Transat Jacques Vabre à Salvador de Bahia au Brésil ce mercredi après 17h heure française. C'était leur 1ère Transat qu'ils ont bouclé en 17 jours 3 heures et 42 minutes.

Ils sont arrivés au bout ! Les skippers Aurélien Ducroz (de Chamonix) et Romain Attanasio ont franchi la ligne d'arrivée de la Transat Jacques Vabre à Salvador de Bahia au Brésil ce mercredi après 17h heure française.

Ils sont arrivés 13è et derniers de la catégorie IMOCA (monocoques) à bord de leur bateau Famille Mary-Etamine du Lys. C'était leur 1ère Transat qu'ils ont bouclé en 17 jours 3 heures 42 minutes et 27 secondes.

Cette transat ne leur pas épargné les problèmes techniques, avec notamment une fuite de gasoil dans le mauvais temps des premiers jours. Romain Attanasio et Aurélien Ducroz n'ont pas pu suivre la cadence de la course à bord de leur bateau qui était le plus ancien de la flotte.

Aurélien Ducroz est un champion de ski free ride qui se lance dans la voile pour une deuxième carrière sportive.