Transat Jacques Vabre : le sultanat d'Oman est de retour

Déjà présent lors des Grandes Voiles du Havre cette année, le sultanat d'Oman est de retour. Cette fois, c'est avec le bateau Oman Sail engagé en Class 40 sur la Transat Jacques Vabre que le petit pays du golfe Persique fait son apparition.

Toute la semaine, France Bleu Normandie consacre ses Minute Sport à la Transat Jacques Vabre. Le départ de la treizième édition sera donné ce dimanche, au Havre (13h35). Direction Salvador de Bahia, au Brésil. Présent lors des Grandes Voiles 2017 au Havre avec le navire Shabab Oman 2, le sultanat d'Oman est de retour dans la ville normande. Ce petit pays du golf persique lance un bateau sur la Transat Jacques Vabre. Dans le bassin Paul Vatine, en effet, le monocoque "Oman Sail", engagé dans la catégorie Class 40, avec Fahad Al Hasni et Sydney Gavignet.

Fondée en 2008, Oman Sail est une initiative nationale pionnière qui utilise la voile sportive de manière ambitieuse et novatrice afin de raviver le patrimoine maritime du Sultanat d'Oman, de favoriser le développement socio-économique d’Oman, et de promouvoir le pays en tant que destination touristique haut de gamme et synonyme d’aventure.