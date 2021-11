Le bateau mayennais Actual Ultim 3 a terminé peu avant minuit jeudi 25 novembre l'édition 2021 de la Transat Jacques Vabre, entre Le Havre et Fort-de-France en Martinique. Yves Le Blévec et Anthony Marchand ont traversé l'Atlantique en 18 jours et 10 heures et 19 minutes.

Transat Jacques Vabre : le Trimaran mayennais Actual boucle la course à la quatrième place de sa catégorie

Ca y est, Yves Le Blévec et son coéquipier Anthony Marchand sont arrivés en Martinique à Fort-de-France et ont bouclé la transat Jacques Vabre à bord de l'Actual Ultim 3.

Le bateau mayennais termine quatrième de la catégorie des Ultime, les trimarans les plus rapides du monde. Catégorie dans laquelle s'est imposée le duo Franck Cammas - Charles Caudrelier (Maxi Edmond de Rothschild). Ils ont bouclé la course en 18 jours, 10h et 49 minutes.

L'histoire entre la Transat Jacques Vabre et le bateau Actual n'a jamais été un long fleuve tranquille. Il y avait eu deux abandons en 2009 et 2015, une victoire en 2011 et une deuxième place en 2013.