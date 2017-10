Transat Jacques-Vabre : les navigateurs normands savourent le départ « à domicile »

Le départ de la 13e édition de la Transat Jacques-Vabre sera donné dimanche. Parmi les 78 engagés : 8 navigateurs normands vivront un moment particulier devant leurs supporters avec la joie de prendre le large à partir du Havre et en direction de Salvador de Bahia (Brésil).

Dans le monde de la voile, le Vendée Globe part des Sables-d’Olonne, la route du rhum de St-Malo, alors forcément un départ du Havre c'est quelque chose de très particulier pour les huit skippers normands engagés dans cette édition. Comme Manuel Cousin, qui se revoit enfant en observant le public déjà présent autour des bateaux «J’ai passé des années quand j’étais plus jeune à venir voir ces bateaux qui me faisait rêver. Beaucoup de temps à arpenter les pontons et à dire bonjour aux skippers. Aujourd’hui j’ai la chance d’en faire partis. C’est un honneur et je veux rendre ce que les skippers d’avant m’ont donné : des sourires, des petits bonjours »

Manuel Cousin veut "rendre ce que les anciens skippers lui ont donné" © Radio France - Bertrand Queneutte

Le « stadium » Paul Vatine – Lionel LEMONCHOIS

Autre normand, Olivier Cardin. Facile à identifier….. grâce au nom de sa monture « Mon bateau s’appelle ‘Normandie’ et j’en suis fier ! Je représente la région tout le temps. Et là partir du Havre c’est un vrai plus » savoure le Granvillais. Même le bayeusain Lionel Lemonchois, rompu aux grands départs, apprécie toujours ce cadre particulier du Havre « Le bassin Paul Vatine c’est parfait ! Tout a été rénové et les gens peuvent voir les bateaux facilement. C’est un vrai stadium ! » remarque le seul Normand engagé dans la catégorie des Ultimes.

Un stadium où le public peu déambuler assez librement pour observer les marins préparer la course. Le départ sera donné dimanche et il sera à vivre en direct sur France Bleu Normandie avec une émission spéciale à partir de 12h30.