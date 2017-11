Transat Jacques Vabre : les normands Alexis Loison et Louis Duc jettent l'éponge

Handicapé par une blessure, le caennais Louis Duc a du renoncer à rejoindre Salvador de Bahia, ce samedi. Après une semaine de course, troisième abandon sur la treizième édition de la Transat Jacques Vabre.

Après Eric Defert et Christopher Pratt, après Halvard Mabire et Miranda Merron, c’est au tour des normands Louis Duc et Alexis Loison de jeter l’éponge. Le duo engagé en Class 40 a du renoncer, ce samedi après-midi. La faute à une grosse blessure du caennais Olivier Duc, au cours de manoeuvres sur le voilier. Le jeune homme s'est abîmé le genou et s'est fait une entorse à un poignet. Pas question de continuer, dans ces conditions. Les deux marins ont donc rejoint Madère, afin qu'Olivier se fasse soigner. Il ne reste désormais plus que quatre normands sur les sept engagés au départ – Bertrand Queneutte :

Explications de Bertrand Queneutte Copier

Louis Duc, skipper Carac : « C'est une énorme déception, mais cela va nous servir d'expérience. Il faudra peut-être penser à ajouter des protections dans le bateau. Je tiens en tout cas à remercier Alexis qui a dû faire face et qui l'a très bien fait. C'était vraiment extrêmement frustrant. Le bateau a réussi à montrer son potentiel, il est plus rapide que les autres à certaines allures. Le niveau de la Class40 est très relevé, il faut être à 200% sur la performance pour pouvoir jouer en tête. C'est d'autant plus motivant pour la suite : je vais continuer à me préparer au maximum en vue de la saison prochaine et bien sûr de la Route du Rhum. »